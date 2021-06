e-typisch der Handel für nachhaltige Geschenke, ökologische Geschenke, plastikfreie Geschenke, grüne Geschenke

Gerade wegen den gegenwärtigen Unsicherheiten und dem Wandel in der Gesellschaft und auf den Märkten sowie den damit verbundenen Änderungen der Konsumgewohnheiten sind für den Kunden die Kenntnis über die Bedingungen der Warenherstellung sowie der Überblick über die Lieferketten wichtige Informationen zur Vorbereitung der Kaufentscheidung und auch ein zentrales Element der eigenen Einkaufsverantwortung als Verbraucher.

Auch der Staat hat das erkannt und arbeitet an einem entsprechenden Lieferkettengesetz, ausreichend oder nicht ausreichend wird sich zeigen.

Wir, als Kunden / Verbraucher, haben also einen immer wichtigeren Einfluss auf das, was angeboten wird.

e-typisch.de begleitet die Kunden bei dem verantwortlichen, nachhaltigen, umweltbewussten, umweltfreundlichen, tierversuchsfreien, schadstoff- und plastikfreien Einkaufserlebnis und bietet nachhaltige, umweltfreundliche, originelle, kreative, gewöhnliche aber auch außergewöhnliche und exklusive Produkte und Geschenkideen im eigenen Onlineshop, www.e-typisch.de, an.

Lasst euch von unserem e-typischen Angebot in die Welt von regionaler Herstellung und plastiklosen Versand entführen und gönnen Sie sich und ihren Liebsten ein verantwortliches, vergnügtes Einkaufsgefühl auf www.e-typisch.eu.

Ganz aktuell und passend zur Jahreszeit haben wir unser Angebot um nachhaltige, umweltfreundliche Bücher aus Graspapier, ökologische und umweltfreundliche Notizbücher. , achtsame Planer, Saatgutkonffeti, das sich selbst auflöst sowie besonderen Schmuck, mit dem man die Welt verschönern kann erweitert. Weitere Artikel werden zeitnah unser Sortiment ergänzen, z.B. teaballs ( Tee in Pillenform und in Flaschen ), Bio-Tee in Gläsern, kreative Soja-Blüten-Kerzen, kompostierbares Geschenkpapier aus Graspapier und natürlich der Wunscherfüller, die Pusteblume im Glas ( ab Ende Juni 2021 wieder verfügbar )

Zum Abschluß noch ein paar Worte die wir in diesen Tagen immer wieder sagen möchten „…bleibt einfach alle gesund “ und feiert die sich ergebenden Lockerungen verantwortungsvoll, so das die neu entstehende Normalität von Dauer ist.

Euer e-typisch-Team