Zapf Creation stellt auf plastikfreie Verpackungen um / Vorreiter für nachhaltige Lösungen in der Puppenbranche (FOTO)

Weitere Artikel zum Thema::

Innovativ, umweltfreundlich und nachhaltig – Nachhaltige Verpackungen sind auf dem Vormarsch / iPACKING-GREEN by PAPACKS& GOERNER GROUP – Intelligente „grüne“ Verpackungen (FOTO) Seit über 6 Jahren verzeichnet das Joint-Venture zwischen der Goerner Group in Österreich und der Papacks Sales GmbH in Deutschland innovative Fortschritte in der Verpackungsbranche. Mit Weiterentwicklungen an frei formbaren natürlichen Fasern und recyceltem Altpapier, dem sogenannten Faserguss oder Faserform, zu Verpackungen und insbesondere Verpackungsinlays erzielt nun unser gemeinsames Projekt iPACKING GREEN erste Erfolge. Lange […]...

Konsumenten erwarten nachhaltige Verpackungen Eine deutliche Mehrheit der Konsumenten erwartet von den Herstellern Produkte, bei denen so wenig Verpackungsmüll wie möglich entsteht. In Deutschland geben sogar mehr als drei von vier Verbrauchern (77%) an, dass sie Produkte kaufen möchten, für die möglichst wenig Verpackungsmaterial verwendet wird. Auch global gesehen ist der Bedarf an umwelt- und ressourcenschonenden Verpackungen ähnlich groß […]...

Grüner Trend im Schulbedarf – Plastikfreie Heftumschläge aus Recyclingpapier machen Kindern Lust auf „öko“ (FOTO) Mit Schulheftumschlägen aus hochwertigem Recyclingpapier bietet das Start-Up minouki eine ökologische und dabei stabile Alternative zu den gängigen Heftumschlägen aus Kunststoff. Auch optisch heben sich die Papierumschläge von den seit Jahrzehnten gängigen Plastikumschlägen ab. Schöne Designs machen Schülern den Griff zum umweltfreundlichen Ersatzprodukt besonders leicht. Die Firmengründer möchten das Thema Plastikmüll, das aktuell ist wie […]...

Eine plastikfreie Erde: Dietrich Grönemeyer an Christi Himmelfahrt im ZDF (FOTO) Die schwedische Schülerin Greta Thunberg hat den Anfang gemacht, inzwischen sind es auch in Deutschland Zehntausende: Jugendliche gehen für den Klimawandel auf die Straße. Dietrich Grönemeyer besucht in seiner Sendung „Dietrich Grönemeyer – Leben ist mehr!“ an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai 2019, 12.55 Uhr, die „Plastik-Crew“ auf Sylt, die sich um ein anderes drängendes […]...