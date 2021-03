E.ON gewinnt Gold für beste E-Commerce-Site

Weitere Artikel zum Thema::

10 Jahre Energiesparmeister-Wettbewerb: Deutschlands beste Klimaschutz-Projekte an Schulen gesucht / Preise im Gesamtwert vonüber 50.000 Euro / Das beste Projekt aus jedem Bundesland gewinnt Ob Energiespar-Wächter im Klassenraum, verpackungsfreier Schulkiosk oder der Einsatz erneuerbarer Energien – der vom Bundesumweltministerium unterstützte Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen sucht auch 2018 und nun schon zum zehnten Mal die besten Klimaschutzprojekte an Schulen in ganz Deutschland. Bewerben können sich Schüler und Lehrer aller Schultypen bis zum 15. April 2018 auf www.energiesparmeister.de. Das in Sachen Kreativität, […]...

Energiesparmeister-Wettbewerb 2014 startet: Das beste Schulprojekt in jedem Bundesland gewinnt / Klimaschutzkampagne und Bundesumweltministerium suchen die besten Klimaschutzprojekte an Schulen Bundesweit zeigen Schüler, wie Klimaschutz funktioniert: Sie gründen Laufgemeinschaften für den Schulweg, initiieren Müllsammelaktionen in der Nachbarschaft oder nehmen die Klimabilanzen von Lebensmitteln unter die Lupe. Das beste Schulprojekt aus jedem Bundesland zeichnet die vom Bundesumweltministerium geförderte Kampagne "Klima sucht Schutz" im Rahmen des Energiesparmeister-Wettbewerbs jährlich aus. Heute startet der Wettbewerb in die zehnte Runde...

Ausgezeichnet: TRILUX 74 R und 74 Q LED gewinnt den iF Gold Award Die preisgekrönte Neuauflage eines Klassikers: Die komplett neu konzipierte 74 R und 74 Q LED Leuchtenfamilie überzeugte die Experten-Jury des renommierten iF Design Awards auf ganzer Linie. Sie zeichnete die Produktfamilie, die TRILUX gemeinsam mit Sieger Design entwickelte, mit dem begehrten iF Design Award in Gold aus. Für TRILUX ist es bereits die 27. iF […]...

Online-Voting für „Energiesparmeister Gold“: Welche Schule wird Bundessieger im Energiesparen? / Bundesumweltministerium und Klimaschutzkampagne zeichnen das beste Schulprojekt aus jedem Bundesland aus Bundesweit machen sich Schüler für gutes Klima stark: Als Energiespardetektive senken sie den Energieverbrauch an ihrer Schule, gründen Laufgemeinschaften für den Schulweg, informieren die Nachbarschaft über den Klimawandel oder setzen auf erneuerbare Energien. Zum fünfjährigen Jubiläum des Energiesparmeister-Wettbewerbs hat die vom Bundesumweltministerium geförderte Kampagne "Klima sucht Schutz" erstmals das beste Schulprojekt aus je...