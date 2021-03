E-Mobilität Lüneburg Hanseviertel – Elektro Burmester ist der richtige Partner vor Ort (FOTO)

Martin Burkert: Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag und Vorsitzender der BayernSPD im Bundestag: Ich unterstütze die Einführung einer verbindlichen Quote zur Elektro-Mobilität und begrüße, dass Martin Schulz dieses Thema zur Chefsache macht. Auf einem zweiten Diesel-Gipfel sollten hierzu konkrete Maßnahmen beschlossen werden. Ich verlange seitens der Autoindustrie mehr Zugeständnisse und mehr Weitblick. Gemeinsam mit […]...

Die Entwicklung intelligenter Energiemanagementsysteme ist einer der Forschungsschwerpunkte der Hager Group. Elektro-Mobile sind künftig essentielle Elemente dieses Systems. Gemeinsam mit der AUDI AG arbeitet das Unternehmen daher an einem Automobil-Haus-Netzwerk, das Elektroauto, Ladetechnologie und Haus-Energie-Management vernetzt. „E-Mobilität und Gebäude wachsen zusehends zusammen. Immer mehr Kunden werden künftig mit Elektroautos unterwegs sein, die kostengünstig, komfortabel und […]...

2.900 Teilnehmer haben am vergangenen Wochenende in Oldenburg zwei neue Energie-Weltrekorde aufgestellt. 20.700 Kilowatt Watt Strom erzeugten die Sportlerinnen und Sportler, indem sie über 24 Stunden mit voller Muskelkraft in die Pedale traten: die größtmögliche Energie, die bislang durch Menschenkraft mit über 120 Standrädern innerhalb von 24 Stunden erzeugt wurde. Der im vergangenen Jahr aufgestellte […]...