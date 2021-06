Drainpanel war die Lösung im Regenwassermanagement der Allianz Cloud

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH ist Mitglied der neu gegründeten Allianz für Entwicklung und Klimaschutz, einer Plattform für zusätzlichen nicht-staatlichen internationalen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung. KYOCERA lebt Nachhaltigkeit bereits seit der Firmengründung im Jahr 1959 und orientiert sich im Firmenalltag an den Leitsätzen von Gründer Dr. Inamori: ?Respect the divine and love people.? Im Rahmen […]...