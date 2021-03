Dr. Benjamin Merkt wird neuer Vorstand Netztechnik bei HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz

Der Aufsichtsrat von Schleswig-Holstein Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, hat Dr. Benjamin Merkt zum 1. April zum neuen Vorstand Netztechnik bei Schleswig-Holstein Netz berufen. Der 40-jährige Spezialist für Netzplanung tritt damit die Nachfolge von Dr. Joachim Kabs an, der vor Kurzem als Technikchef zum Bayernwerk gewechselt ist.

?Wir freuen uns, dass wir mit Benjamin Merkt einen ausgewiesenen Fachmann für Netzplanung sowie eine erfahrene, leidenschaftliche Führungspersönlichkeit gewinnen konnten?, betonte Matthias Boxberger, Vorstandsvorsitzender HanseWerk und Aufsichtsratsvorsitzender von SH Netz.

Benjamin Merkt ist in Großhansdorf im Kreis Stormarn aufgewachsen und arbeitet bereits seit 2013 in verschiedenen Funktionen für SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe. Zuvor hat er an der Universität Hannover ein Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur absolviert und wurde am Institut für elektrische Energieversorgung und Hochspannungstechnik in Hannover zum Dr. Ing. promoviert.

Nach verschiedenen Aufgaben in den Bereichen Netzplanung und Assetmanagement bei E.ON Netz in Bayreuth sowie Technology und Innovation bei E.ON in Düsseldorf wechselte Dr. Merkt 2013 als Abteilungsleiter Netzplanung und Maßnahmensteuerung zur Schleswig-Holstein Netz AG, Tochterunternehmen von HanseWerk. Zwischenzeitlich hatte er außerdem die Leitung des Regionalzentrums Ruhr und Neuss der Westnetz GmbH in Essen inne.

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen für den Norden und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Biogas- und Power-to-Gas-Anlagen, mit denen SH Netz überschüssigen Windstrom als Wasserstoff im Erdgasnetz speichert.

Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das wahrscheinlich härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Die HanseWerk-Gruppe bietet ihren Partnern und Kunden moderne und effiziente Energielösungen mit Schwerpunkten im Netzbetrieb und dezentrale Energieerzeugung. Rund 3,1 Millionen Kunden in Norddeutschland beziehen Strom, Gas oder Wärme direkt oder indirekt über die von der HanseWerk-Gruppe und ihren Tochtergesellschaften betriebenen Energienetze. Als Partner der Energiewende hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere zehntausend Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie an ihre Netze angeschlossen und betreibt parallel dazu etwa 1.200 Heizanlagen, Blockheizkraftwerke sowie Erdgasspeicher. Die HanseWerk-Gruppe engagiert sich in vielen Forschungsprojekten zur Energiewende, wie NEW 4.0, und ist ein großer Ausbildungsbetrieb im Norden. Über die Beteiligung der elf schleswig-holsteinischen Kreise sowie von über 400 Kommunen sind die Unternehmen der HanseWerk-Gruppe regional sehr stark verwurzelt und unterstützen eine Vielzahl sozialer und kultureller Projekte wie das Schleswig-Holstein Musik Festival, das Hamburger Straßenmagazin Hinz&Kunzt und den Schleswig-Holstein Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal.