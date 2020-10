DieEnergieFabrik stärkt Vertrieb

DieEnergieFabrik DEF GmbH setzt weiter auf Verstärkung des Vertriebsteams. Dieter Schmidmeier wird das Kompetenzzentrum für Stromspeicher-Systeme besonders im bayerischen Gebiet verstärken.

?Dieter Schmidmeier bringt über 20 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Themenbereichen der regenerativen Energien in unser Unternehmen ein?, so EnergieFabrik-Geschäftsführer Thomas Üffink. Nicht nur die Einbindung der Komponenten in einem Energiekonzept mit Stromspeichern sei wichtig, sondern auch die Vernetzung innerhalb der Branche. ?Anforderungen von Endkunden und Fachpartnern zu kennen, ist in unserem Bereich von unschätzbarem Wert. ?Mit diesen Qualitäten wird er uns beim Erreichen unseres Ziels von sauberer und bezahlbarer Energie für alle eine große Unterstützung sein?, so Üffink weiter.

Aus der Elektrotechnik kommend hatte Schmidmeier bereits 1997 die ersten Berührungspunkte mit regenerativen Energien im Bereich Heiztechnik; kurz darauf mit Solarthermie und Photovoltaik. Später konnte er seine Expertise als Produktmanager für PV, Solar und regenerative Energien bei einem Elektro-Fachgroßhandel ausbauen und über Anknüpfungspunkte zu den Bereichen Lüftungstechnik und Wärmepumpen weitere Erfahrung sammeln. Zuletzt war er im Vertrieb für Hanwha Q CELLS, einem der größten Europäischen Photovoltaik-Anbieter tätig.

?Ich freue mich, viele alte Weggefährten in der Branche wiederzutreffen?, so Schmidmeier. ?Mit dem Produktportfolio für alle Anwendungen bis hin zum Gewerbespeicher und echten USV-Lösungen sehe ich mich bestens gerüstet für meine neue Aufgabe in einem flexiblen und innovativen Unternehmen.?

Als Tochterunternehmen der Bachner-Gruppe, einem der führenden Anbieter von Elektrokomplettlösungen, beschäftigt sich DieEnergieFabrik seit zehn Jahren mit Stromspeicherlösungen. Das Kompetenzzentrum bietet seinen über 200 Handwerkspartnern an seinen beiden Standorten im niederbayerischen Mainburg und in Velen im Münsterland zusätzlich zur Vertriebsunterstützung auch Schulungen sowie Technik- und Marketingsupport ? besonders mit den Speicherherstellern Tesvolt, Fenecon und batterX.

DieEnergieFabrik DEF GmbH

Am Hang 2a

84048 Mainburg

Tel.: 08751/707-60

info@dieenerigefabrik.de

www.dieenergiefabrik.de

