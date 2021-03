Die KLIMAGRIFF® Idee zum Energiesparen im Winter: Die Fenster weit aufreißen!

Erstellt von Presse Allgemein

Zugegeben: Es gehört schon eine gehörige Portion Überwindung dazu, in der kalten Jahreszeit die Fenster aufzureißen, um auf diese Weise Heizenergie zu sparen. Denn kaum sind die Fenster nur einen Spalt breit geöffnet, da rauscht die ganze, schöne, angesammelte warme Luft im Zimmer hinaus in die Kälte! Da muss man doch bescheuert sein, wenn man sich freiwillig darauf einlässt!

Moment bitte! Nicht so voreilig! Hört euch doch erst mal an, wieso und warum das regelmäßige Lüften auch im Winter seinen Sinn und Zweck hat.

Es gibt gleich vier gute und auch gewichtige Gründe, die für das Öffnen der Fenster sprechen:

Die Luft ist das wichtigste Lebenselixier für uns Menschen. Und je reiner die Luft desto besser ist sie für unsere Gesundheit. In einem geschlossenen Raum verschlechtert sich die Luft ganz von allein. Schuld daran sind die Menschen im Zimmer, die durchs Ausatmen den CO2-Gehalt erhöhen. Dazu kommen Schadstoffe, die von Möbeln, Kleidung, Teppichen und Tapeten kommt. Der Sauerstoffanteil sinkt, wir werden müde und unkonzentriert. Sobald das Fenster geöffnet wird, verbessern sich die Verhältnisse.

Verbrauchte und abgestandene Luft lässt sich nicht so schnell erwärmen, wie Frischluft. Es ist sogar ausgesprochen teuer, stickige, alte Luft auf eine angenehme Temperaturstufe zu heizen. Klar, beim Öffnen der Fenster wird es für ein paar Minuten etwas kühler im Raum. Doch anschließend, unter Mitwirkung der frischen Luft von außen, umso schneller wieder mollig warm!

In allen Medien waren die Warnungen und Hinweise vom Umweltbundesamt zu lesen: Erhöhtes Risiko durch Corona/COVID-19 Viren in geschlossenen Räumen! In schlechter und verbrauchter Luft bleiben die Erreger stundenlang am Leben. Bestmögliche Abwehrmaßnahme: Häufiges Lüften!

Sind Sie Mieter? Dann heißt es besonders aufzupassen. Denn in den meisten Mietverträgen ist ein Passus enthalten, der den Mieter zum regelmäßigen Lüften verpflichtet. Bildet sich z. B. Schimmel, wird der Vermieter dem Mieter vorwerfen, er habe das Lüften vernachlässigt!

Lüften! Wer denkt denn den ganzen Tag ans Lüften?

Niemand. Denn dafür gibts den KLIMAGRIFF®!

Na also. Da haben wir es schwarz auf weiß: Es lohnt sich, auch im Winter öfter mal daran zu denken, die Fenster zu öffnen, wenn man Heizkosten sparen will. Damit sind wir aber auch schon am springenden Punkt angekommen. Wer von uns hat denn seinen Kopf frei und erinnert sich mehrmals am Tag daran, zu Lüften? Na, wer ist es, wer übernimmt den Lüftungs-Job?

Die Antwort ist einfach: Niemand. Kein Mensch muss sich verbiegen, um unentwegt ans Lüften zu denken. Weil genau dafür ein wunderbares, patentiertes Gerät erfunden wurde: Der Lüftungshelfer KLIMAGRIFF®. Der Mini-Computer passt genau in einen Fenstergriff. Man kann ihn ohne Probleme selbst anbringen oder beauftragt einen Handwerker. Seine Bedienung ist kinderleicht. Und auf die digitale Zuverlässigkeit des KLIMA-GRIFF® können sich seine Nutzer zu 100% verlassen. Empfindsame Sensoren messen und kontrollieren die relevanten Werte der Luft: Wie siehts aus beim Kohlendioxid, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit? KLIMA-GRIFF® erkennt die Verschlechterung in der Luft unmittelbar und meldet sich optisch oder akustisch, wann und für wie lange gelüftet werden soll.

Übrigens zeichnet KLIMA-GRIFF® seine ermittelten Messwerte präzise in der Cloud auf. Per Smartphone sind sie ablesbar und können ausgedruckt werden, was besonders für Mieter von Interesse ist. Denn mit KLIMA-GRIFF® ist ein für alle Male ausgeschlossen, dass man Ihnen Fehlverhalten beim Lüften vorwerfen kann.

Ach so, Sie vermuten, Sie können sich einen KLIMA-GRIFF® nicht erlauben? Bitte glauben Sie uns: Dieser nützliche Lüftungshelfer ist für jeden Haushalt im Land erschwinglich. Außerdem hilft er seinen Nutzern nicht nur Heizkosten zu sparen, sondern garantiert auch frische, unverbrauchte Luft. Teuer wird es eigentlich erst dann, wenn es ohne KLIMA-GRIFF® zu einer Corona-Infektion kommt. Oder ein Mieter sich nicht gegen die Schadensersatzforderungen seines Vermieters wehren kann.

SMART – KLIMA in Fakten und Zahlen:

Gründungsdatum 27.5.2010

Namensänderung: 24.01.2021 in SMART – KLIMA GmbH

Geschäftsführender Gesellschafter: Georg Meyer

Standort: Schützenstraße 60 in 42659 Solingen

Mitarbeiter: 12

SMART-KLIMA GmbH ? ein innovatives Unternehmen stellt sich vor

Unser Name ist zugleich unser Versprechen und unser Anspruch: Wir engagieren uns seit mehr als zehn Jahren dafür, das Klima in den Griff zu bekommen. Damit kein falscher Eindruck von unserer Arbeit entsteht: Das Wort ?Klima? ist eines der meistbenutzten, heftig strapazierten Wörter unserer Zeit. ?Klimawandel?, ?Klimaerwärmung?, ?Klimaforschung?, sind in aller Munde. Gemeint ist damit die gesamte Atmosphäre, der Sauerstoffmantel, der die Erde umhüllt. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Es ist nicht das große, Ganze für das sich die SMART KLIMA GmbH in erste Linie einsetzt.

Denn fester Bestandteil des Klimas ist auch unsere unmittelbare Umgebung, unser täglicher Lebensbereich, die Räume, in denen wir leben, lernen und arbeiten.

Mit unserer Arbeit konzentrieren wir uns darauf, die Orte, an denen wir uns ständig aufhalten, risikofrei, verträglich und gesund sind. Meistens ist dabei kein großer Aufwand erforderlich. Mit einfachen, gesunden und sparsamen Produkten helfen wir den Menschen, ihr Leben einfach, gesund und sparsam zu gestalten.

Die Produkte, die wir entwickeln, produzieren und vertreiben sind schadstofffrei. Durch ihre Anwendung leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Gesundheit.

Bei vielen Gebäuden wurden in der Vergangenheit beim Bau sowohl die Gesundheit, wie auch der Heizenergie-Verbrauch sträflich vernachlässigt. Unser Sanierungs-Konzept hat sich zum Ziel gesetzt, 50% der Energie im Gebäude einzusparen und das zu Kosten, die nur 30% bisher üblicher Sanierungskosten betragen. Für Umwelt und Klima entsteht ein doppelter Spareffekt: Weniger Ressourcenaufwand bei der Herstellung der Produkte und großes Potential bei der Einsparung der wertvollen und klimaschädlichen Energie im Bereich der Wärmeerzeugung.

Mitstreiter, Partner und Experten

In den letzten Jahren hat sich die Klimagriff GmbH in ihrem Fachgebiet einen Namen gemacht. Unsere Basis ist ein begeisterungsfähiges, motiviertes und rundherum überzeugtes Team, bestehend aus alten Hasen und neugierigen Frischlingen. Ausgesuchte Partner und erprobte Experten kamen dazu. Eine exzellente Mischung, die zu individuellen Expertisen führt, die sich auch mit den großen Namen messen kann.

Gefertigt werden unsere kompletten Produkte nicht unkontrolliert in Fernost, sondern regional, innerhalb des deutschsprachigen Raums.

In der Klima-Optimierung unserer unmittelbaren Umgebung haben wir schon viel erreicht. Doch wir sind davon überzeugt, dass wir noch mehr leisten können. Deshalb sind wir offen und aufnahmefähig für Neues. Ist eine Idee erstmal geboren, versuchen wir sie so schnell es geht umzusetzen und unseren Kunden zugänglich zu machen.

Starke neue Partner wie die Entega oder Vodafone begleiten uns auf dem Weg unsere Ziele zu erreichen, um unseren Kunden den bestmöglichen Nutzen zu geben.

Auf inzwischen fünf Säulen hat sich unser Klima-Engagement ausgeweitet.

Jede einzelne unserer Maßnahmen verbessert Ihre Umgebung und leistet dadurch einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit.

1. Klimakontrolle

Alles begann in einer kleinen Werkstatt, mit angeschlossenem Büro in Solingen. Hier wurde eine nach wie vor unschlagbar praktische Idee entwickelt: Unser tausendfach bewährtem KLIMAGRIFF®, ein zuverlässiger Assistent, der direkt am Fenster angebracht ist und zuverlässig darauf achtet, dass die Luft im Raum sich in einem optimalen Zustand befindet. Erhöht sich die Feuchtigkeit in der Atemluft, schlägt er Alarm und fordert zur sofortigen Lüftung auf. Durch Einsatz des KLIMAGRIFF® bleiben Räume schimmelfrei und Sie sparen außerdem Heizenergie, z. B. bei unkontrollierter Lüftung.

Sollte es dennoch zu Schimmelbefall kommen, verursacht z. B. durch schadhafte Wände oder nicht sichtbare Schäden am Bau, liefert Ihnen der KLIMAGRIFF® über seine Aufgezeichneten Daten ausführlichen Aufschluss zum Raumklima, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.

2. Schimmelprotektion

Wir bieten Ihnen die größte Anti-Schimmel-Plattform Deutschlands! Schon seit vielen Jahren ist bekannt. Schimmel gefährdet die Gesundheit! Doch immer noch sind Viele der Meinung, dass durch Wegwischen, Abkratzen oder einfaches Überstreichen dem Übel abgeholfen ist. Das ist leider ganz und gar nicht der Fall.

Mit unserem Schimmelprotektor halten wir eine ganzheitliche Lösung parat. Sie beginnt bei der ersten fachmännischen Begutachtung eines Schimmelschadens über seine Beseitigung bis hin zur Prävention. Von uns erhalten Sie das Gesamtpaket mit allen Lösungen aus einer Hand. Die intensive Zusammenarbeit mit Juristen, Wissenschaftlern, Gutachtern und Herstellern von Spezialprodukten ermöglicht dieses umfassende Angebot.

Wenn Sie der SMART KLIMA GmbH und unserer Arbeit vertrauen und wir mit unserem Schimmelfrei-Paket Ihre Immobilie sanieren, erhalten Sie im Gegenzug eine 5 Jahre Garantie, eine Gewährleistung, dass Ihre Immobilie schimmelfrei bleibt.

3. Archiv- und Aktenreinigung

?Sagen Sie mal Frau Schneider, wo ist denn die Akte XY geblieben??

?Ach, die vergammelt doch schon seit Jahren im Archiv, Herr Direktor!?

Ein Standarddialog aus einem beliebigen, deutschen Unternehmen. Der dazu ein Fünkchen Wahrheit enthält, denn viele wichtige Unterlagen und Dokumente, werden in Archivräumen gelagert, die viel zu feucht sind und deshalb nach und nach verschimmeln und vergammeln. Das ist aber eigentlich nicht der Sinn der Aufbewahrung.

Um diese so häufig anzutreffenden Zustand zu ändern, hat die SMART KLIMA GmbH das zum Patent angemeldete Filo-Clean-Verfahren entwickelt. Unser Angebot und Zielsetzung: Den Archivraum gegen Feuchtigkeit zu schützen und bereits angegriffene oder beschädigte Akten wiederherzustellen.

? Im ersten Schritt überprüfen wir die Räumlichkeit, um den Ursprung der Feuchtigkeit zu ermitteln.

? Anschließend werden Mauern und Wände trockengelegt.

? Bewährte Beschichtungssysteme verhindern zukünftiges Eindringen von Feuchtigkeit

? Auf Wunsch überwachen wir das Raumklima Ihres Archivs mit spezieller Sensorik

? Falls erforderlich übernimmt unser schonendes Filo-Clean-System die Reinigung konterminierter Dokumente. Wir verwenden Druckluft oder eine Ultraschall-Vernebelung. Ihre Akten werden neu erfasst, geheftet und digital aufgelistet. Als Alternative zur Reinigung und als zeitgemäße Lösung bietet sich eine vollständige Digitalisierung an.

? Unsere 10 Jahre Schimmelfrei-Garantie gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Archiv und sein kompletter Bestand dauerhaft geschützt ist.

4. Der SMART-KLIMA Sanierungsbaukasten

Jede einzelne Maßnahme der SMART KLIMA GmbH dient der Förderung der menschlichen Gesundheit und damit der Steigerung der Lebensqualität. Am Anfang stand eine revolutionäre Idee zur Optimierung und Kontrolle von Atemluft in geschlossenen Räumen. Untrennbarer Bestandteil dieser Aktivitäten ist die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit auf gesunde und verträgliche Werte. Weil die Auslöser und Verursacher schlechter Luft häufig im nachlässig errichteten Mauerwerk zu finden ist, kam fast von alleine die Überprüfung, Verbesserung und Kontrolle von Wänden und Gebäuden hinzu. Wobei gleichzeitig das Augenmerk auf Heizung, Heizkosten, Energieverbrauch und CO2 Ersparnis gelenkt wurde.

Alle diese sinnvollen und nützlichen Entwicklungen ergeben ein Gesamtpaket, dass wir unter dem Begriff SMART KLIMA und mit dem Anspruch ?Neues Wohnen – gesünder Leben? zusammen gefasst haben.

Ab sofort bieten wir gesundheitsbewussten Menschen Mit SMART KLIMA diesen umfassenden Sanierungsplan, der die Raumluft verbessert, Viren, Bakterien, Keime und Schimmel ausschaltet, Gesundheitsprobleme eliminiert, Energiekosten senkt, Bauschäden ausfindig macht und behebt, Gewährleistungsansprüche reduziert, Rechtsstreitigkeiten vermindert und den Wert Ihrer Immobile erhöht.

Die SMART-KLIMA GmbH verfügt über die erforderlichen, vielfach bewährten Produkte, die sämtlich im eigenen Haus entwickelt wurden. Wir versprechen eine zuverlässige, punktgenaue Analyse, professionelle Behebung und verlässliche Kontrolle.

SMART KLIMA gibt es nicht umsonst, doch unser Gesamtpaket ist wahrscheinlich günstiger, als Sie glauben. Dafür reduzieren sich Ihre Energiekosten um rund 40-50% und Sie bestreiten Ihr Leben nicht nur sehr viel wirtschaftlicher, sondern auch sehr viel gesünder.

