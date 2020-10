Die Immissionsschutztagung 2021 in München

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Das Jahr 2020 wird überschattet von der Corona-Pandemie und hat zur Absage vieler renommierter Fachtagungen geführt. Die Umweltgesetzgebung hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt und so wird auch 2021 wieder ein spannendes Jahr, vielleicht sogar mit einer novellierten TA Luft.

Unabhängig von einer etwaigen Fortschreibung der TA Luft oder der Umsetzung von Anforderungen aus den BVT-Schlussfolgerungen führen die Anforderungen der TA Luft und auch die der TA Lärm und deren Auslegung immer wieder zu komplexen und herausfordernden Fragestellungen bei der Sanierung von Bestandsanlagen oder der Zulassung von Vorhaben. Planer und verantwortliche Betreiber wollen wissen, worauf bei laufenden und zukünftigen Genehmigungsverfahren zu achten ist. Hochkarätige Referenten aus der Industrie, der Verwaltung und der Beratung berichten bei den 14. Müller-BBM Fachgesprächen über aktuelle Beispiele aus den Themenfeldern Stadtplanung, Luftreinhalteplanung sowie Störfall- und UVP-Recht und geben Antworten auf viele Fragen aus der Praxis.

Die Tagung wird am 24. März mit den Grußworten von MDgtin Dr. Monika Kratzer, Abteilungsleiterin für Klimaschutz, technischen Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft im Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, eröffnet.

Den Eröffnungsvortrag am 24. März hält Frau Prof. Dr. Claudia Hornberg, Vorsitzende des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU) in Berlin und Inhaberin der Professur für Umwelt und Gesundheit an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld.

Bis zum 31. Dezember 2020 erhalten Sie einen Frühbucherrabatt von 20 % bei Ihrer Anmeldung. Behördenvertreter können darüber hinaus mit einem Rabatt von 20 % kalkulieren.

Sichern Sie sich Ihre Teilnahme an den “14. Müller-BBM Fachgesprächen” am 24./25. März 2021 im Haus der Bayerischen Wirtschaft (Europasaal) in München, wenn sich Vertreter von Behörden, Kommunen, Betreibern und Beratern zum Erfahrungsaustausch treffen.