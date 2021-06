DGK 2021: Verlängerung des Call for Papers bis 16. Juli 2021

Für die 73. Internationale Tagung "LAND.TECHNIK - AgEng 2015" am 6. und 7. November 2015 läuft das Call for Papers - Vortragsvorschläge noch bis zum 22. März einreichen...

Der Kongress findet vom 30. November bis 2. Dezember unter Berücksichtigung eines Hygienekonzepts im Haus der Technik in Essen statt. Der Call for Papers läuft derzeit. Dr. Erwin Knapek, Präsident des Bundesverbands Geothermie, über die Partnerschaft: ?Um die Ländergemeinschaft von Deutschland, Österreich und der Schweiz zu stärken, haben wir unlängst die redaktionellen Verantwortlichkeiten unseres Fachmagazins […]...

Die Experten der COWEC wissen, wie der Wind weht bei der "Conference of the Wind Power Engineering Community" am 18. und 19. Juni in Berlin...