Deutschland missachtet europäische Bienenschutzvorgaben

Erstellt von Presse Umwelttechnologien

Aurelia Stiftung und Deutscher Berufs und Erwerbs Imker Bund fordern EU-Kommission auf, sicherzustellen, dass in Deutschland EU-Bestimmungen zum Schutz von Bienen eingehalten werden und der Einsatz bienenschädigender Pestizide in blühenden Pflanzen verboten wird.

Die kürzlich in Deutschland erteilte Zulassungsverlängerung für Pestizide (https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/04_Verlaengerungen/psm_ZugelPSM_Verlaengerungen_node.html), die das Insektengift Acetamiprid enthalten, widerspricht geltenden EU-Bestimmungen zum Schutz von Bienen und Umwelt. Darauf weisen die Aurelia Stiftung und der Deutsche Berufs und Erwerbs Imker Bund e.V. (DBIB) in einem heute veröffentlichten Brief (https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/02/Brief-an-EU_Germanys-disregard-of-the-approval-regulation-for-Acetamiprid_11.02.2021.pdf) an die EU-Kommissarin Stella Kyriakides hin.

Acetamiprid gehört zu der für Bienen nachweislich schädlichen Wirkstoffgruppe der Neonicotinoide und wird unter anderem im konventionellen Rapsanbau eingesetzt. Besonders problematisch daran ist: Acetamipridhaltige Mittel werden häufig direkt in die Rapsblüte gespritzt und auch tagsüber während des Bienenflugs ausgebracht. Solche Blütenspritzungen führen zu schwerwiegenden Gesundheitsschäden bei Bienen und immer wieder auch zu bedenklichen Rückstandsbelastungen von Honig, was wiederum deutsche Imkereibetriebe existenziell gefährdet.

Aus Sicht der Aurelia Stiftung und des DBIB missachtet das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) im Fall der Zulassungsverlängerung von Acetamiprid-Produkten eine Sonderbestimmung der EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0113&from=EN). Diese verlangt von allen Mitgliedsstaaten, bei ihren nationalen Zulassungsprüfungen insbesondere auf ein mögliches „Risiko für Wasserorganismen, Bienen und andere Nichtzielarthropoden“ zu achten. Ein solches Risiko sei im Fall von Blütenspritzungen mit Acetamiprid zweifelsfrei gegeben, kritisieren die Aurelia Stiftung und der DBIB. Weiterhin äußern die Organisationen Unverständnis dafür, dass das BVL acetamipridhaltige Produkte offiziell als „bienenungefährlich“ einstuft und somit auch deren Anwendung in der Blüte billigt, obwohl die Behörde an anderer Stelle selber ausführt, dass sich der Einsatz von Acetamiprid schädigend auf Bestäuberpopulationen auswirken kann.

Die Organisationen hatten sich zuvor mehrfach an das BVL und zuletzt mit einem offenen Brief an Bundesagrarministerin Julia Klöckner (https://www.aurelia-stiftung.de/2021/01/15/offener-brief-an-julia-kloeckner/) gewandt, um auf die anhaltend hohe Belastung der Bienen und Imkereiprodukte durch Pestizide hinzuweisen und ein Verbot von Pestizidanwendungen in blühenden Pflanzenbeständen einzufordern. Da eine Reaktion ausblieb, haben sich die Organisationen nun an EU-Kommissarin Kyriakides gewandt und sie gebeten, darauf hinzuwirken, dass Deutschland die Zulassungsregularien der EU einhält und Risiken für Bienen konsequent ausschließt.

Mehr lesen:

Offener Brief an Stella Kyriakides: „Germanys disregard of the approval regulation for Acetamiprid“ (11.02.2021) (https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/02/Brief-an-EU_Germanys-disregard-of-the-approval-regulation-for-Acetamiprid_11.02.2021.pdf)

Offener Brief an Julia Klöckner: „Schutz für Bienen und Imkereiprodukte vor Pestizidbelastung“ (15.01.2021) (https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/01/Offener-Brief_Schutz-f%C3%BCr-Bienen-und-Imkereiprodukte-vor-Pestizidbelastung_15.01.2021.pdf)

Diese Pressemitteilung steht auch als pdf-Download (https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2021/02/PM_11.02.21_Deutschland-missachtet-europ%C3%A4ische-Bienenschutzvorgaben.pdf) zur Verfügung.

Pressekontakt:

Johann Lütke Schwienhorst (Agrarreferent, Aurelia Stiftung):

Mail: johann.luetke.schwienhorst@aurelia-stiftung.de | Mobil: +49 157 822 01 015

Thomas Heynemann Küenzi (Pressesprecher, Deutscher Berufs und Erwerbs Imker Bund):

Mail: presse@berufsimker.de | Mobil +49 (0) 159 030 32 939

Original-Content von: Aurelia Stiftung, übermittelt durch news aktuell

Weitere Artikel zum Thema:: Umweltschützer und Imker fordern nationalen Bienenaktionsplan Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Aurelia Stiftung haben umfassende Maßnahmen zum Schutz bestäubender Insekten wie Bienen und Hummeln gefordert. Angesichts schwindender Bestände bei den zur Befruchtung von Nutz- und Wildpflanzen wie Obstbäumen, verschiedenen Gemüsesorten, Kräutern und Blumen unverzichtbaren Bestäuberinsekten müsse Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt endlich seine Zusagen für mehr Bienenschutz umsetzen. […]... Europäische Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten!“ gestartet (FOTO) Europaweite Kampagne fordert Ausstieg aus Pestiziden und Schutz der Artenvielfalt und bäuerlichen Landwirtschaft Heute startet die Europäische Bürgerinitiative (EBI) „Bienen und Bauern retten!“, die den Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide bis 2035 beenden, Bäuerinnen und Bauern beim Umstieg auf eine umweltfreundliche Landwirtschaft unterstützen und Bienen und Ökosysteme retten möchte. Bis September 2020 muss die Bürgerinitiative mindestens eine […]... Imker und Umweltschuetzer rufen zum Verzicht auf bienengefaehrdende Beizmittel bei Raps-Aussaat auf. Deutsche Landwirte setzen pro Jahr bundesweit 16 Tonnen reines Nervengift ein Der Deutsche Berufs- und Erwerbsimkerbund (DBIB) und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) appellieren an die deutschen Landwirte, bei der anstehenden Raps-Aussaat freiwillig auf Pestizide zu verzichten, die zur Gruppe der Neonikotinoide gehören. Diese vor allem für Bienen gefährlichen Nervengifte werden zum Beizen des Saatgutes eingesetzt und sind nach Erkenntnissen von Toxikologen 6000 bis 7000mal giftiger als DDT. Untersuchungen ergaben, dass Neo... EU Farm to Fork Strategie: Chancen für Bienenschutz nutzen Um ihren Zielen für Biodiversität und Landwirtschaft gerecht zu werden, muss die EU-Kommission diese nun umgehend in Gesetzen und Verordnungen verankern Ausgerechnet am Weltbienentag veröffentlicht die EU-Kommission zwei Strategien, um den „European Green Deal“ voranzubringen. Mit der Biodiversitätsstrategie 2030 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-annex-eu-biodiver sity-strategy-2030_en.pdf) soll dem Zusammenbruch der Biodiversität begegnet und die Wiederherstellung vielfältiger Ökosysteme eingeleitet werden. Die […]... Bienen in Gefahr! EU verwässert Leitlinien zum Bienenschutz (FOTO) Aurelia Stiftung und Deutsche Umwelthilfe (DUH) verurteilen die Entscheidung der EU-Länder, die „Bee Guidance“ zur Risikobewertung von Pestizidwirkstoffen abzuschwächen und damit den Interessen der Pestizidindustrie den Vorrang vor Gemeinwohl und Artenschutz zu geben. In der vergangenen Woche haben sich die EU-Länder über die Revision eines gemeinsamen Leitfadens verständigt, der dazu beigetragen soll, Bienen und andere […]...