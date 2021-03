Deutsche Umwelthilfe fordert: Verhandlungenüber neue Ökostromziele im EEG müssen sofort wiederaufgenommen werden

– Ökostromlücke droht, weil Ausbauziele im EEG-Entwurf nicht ausreichen – DUH fordert anlässlich der ersten Lesung im Bundestag Nachbesserung der EEG-Novelle – Verbrennung von Bioabfällen darf keinesfalls im EEG gefördert werden Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert den Bundestag anlässlich der ersten Lesung des Entwurfs zur Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) am Freitag auf, die unzulängliche Gesetzesvorlage […]...

EU-Haushalt und Corona-Wiederaufbaufonds stellen Weichen für ganzes Jahrzehnt – Verhandlungen bei Gipfel am Freitag und Samstag – DUH: 40 Prozent der Ausgaben müssen verbindlich in Klimaschutz fließen – Verbot von Investitionen in fossile Infrastruktur notwendig – Konkrete Projekte wie Sanierungsoffensive im Gebäudesektor festschreiben Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert von den Staats- und Regierungschefs der EU, […]...