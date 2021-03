Des einen Freud ist des anderen Leid / BVL schränkt Anwendung neonikotinoidhaltiger Pflanzenschutzmittel im Raps weiter ein / Imker sind erfreut und bieten Landwirten Dialog

Am kommenden Sonntag wird erstmals in vielen Ländern der Weltbienentag gefeiert. Auch in Deutschland beteiligen sich Imkerinnen und Imker mit speziellen Aktionen, um auf die Bedeutung der Blüten bestäubenden Insekten hinweisen. Dazu hat der Deutsche Imkerbund e.V. (D.I.B.) seine Mitglieder aufgerufen. Das ist eine gute Gelegenheit, den kleinen, nützlichen Tieren einmal ganz nah zu sein […]...

Der Deutsche Imkerbund e.V. (D.I.B.) mit seinen derzeit rund 108.000 Mitgliedern erhält seit zehn Jahren regen Zulauf, da das Interesse, Bienen zu halten, in der Bevölkerung sehr groß ist. Die meisten Anfänger sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. Aber auch immer mehr Kinder und Jugendliche beschäftigen sich mit den nützlichen Insekten. Nicht nur in […]...

Am kommenden Wochenende finden in der Stadthalle Montabaur im Westerwaldkreis die Jahrestagung des Deutschen Imkerbundes e. V. (D.I.B.) sowie der Deutsche Imkertag statt, bei dem dieses Mal vor allem Fragen zur imkerlichen Betriebsweise und Krankheitsbekämpfung im Mittelpunkt der Gespräche und Vorträge stehen werden. Bis zum Mittelalter lebten Bienenvölker naturnah in den Wäldern und wurden in […]...