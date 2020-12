Der richtige Salzgehalt im Meerwasseraquarium

Jeder Aquarianer weiß, wie wichtig der richtige Salzgehalt in seinem Meerwasser-Aquarium ist, um Tiere und Pflanzen in einer optimalen Umgebung gedeihen zu lassen. Mit dem digitalen Handrefraktometer PAL-07 S von ATAGO ist man stets informiert darüber, ob die Dichte des Salzwassers stimmt oder ob es bei Störungen des Salzgehalts Handlungsbedarf gibt. Zu beziehen ist das Refraktometer über die

GIMAT Liquid Monitoring GmbH als einzig zertifiziertes und autorisiertes ATAGO Service-Center in Deutschland.

Es ist ein schönes Hobby für Aquarianer und beruhigend anzuschauen, was sich hinter den Glasscheiben in der Pflanzen- und Tierwelt abspielt. Doch wer sich ein Meeresaquarium anschafft, muss immer auch dafür sorgen, dass der Salzgehalt stimmt. Gemessen wird er anhand der Dichte des Salzwassers. Bei Korallen liegt die ideale Dichte des Salzwassers zwischen 1,022 und 1,023, bei einer Wassertemperatur von 25 °C. Hierbei ist nicht entscheidend, ob die Dichte bei 1,022 oder 1,023 liegt, sondern dass der Wert konstant ist und nicht schwankt. Denn Schwankungen des Salzgehaltes im Meerwasseraquarium führen immer zu Stress für Fische und Korallen. Sie treten z.B. bei hoher Verdunstung oder bei Wasserwechseln auf. Auch ist die Dichte von der Temperatur abhängig. Das Volumen von Wasser verkleinert sich, wenn es kälter wird, und vergrößert sich, wenn es sich erwärmt. Die im Wasser befindliche Menge an gelösten Salzen bleibt jedoch von Temperaturveränderungen unberührt. Mit Hilfe des digitalen Handrefraktometers PAL-07 S aus dem Hause ATAGO, technologischer Weltmarktführer bei Refraktometern, lässt sich immer die wahre Dichte des Aquarium-Wassers messen. Sie wird innerhalb weniger Sekunden im Display angezeigt. Über die integrierte NFC-Schnittstelle können die Messwerte auf einem Smartphone oder PC dokumentiert, abgespeichert und kontaktlos übertragen werden. So können Störungen des Salzgehalts im Aquarium schnell und zuverlässig festgestellt und nachvollzogen werden und der Aquarianer kann diese sofort beheben, um seine Tiere und Pflanzen zu schützen.

Seit mehr als 45 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt die GIMAT GmbH weltweit Messtechniken für Flüssigkeiten. GIMAT ist das einzige zertifizierte und autorisierte ATAGO Service-Center in Deutschland und bietet als zertifizierter Partner neben der Beratung zu Produkten die Kalibration, Überprüfung und Reparatur von ATAGO-Messgeräten an.

