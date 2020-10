Der Hase – Ein Fabelroman. Eine Hommage an die Unberührtheit der Natur

Erstellt von Presse Allgemein

Die Hasenwesen sind fast ausgerottet. Während sie zuvor noch naturverbunden und friedlich in den Tiefen der Wälder nahe der Stadt Silva lebten, stört eines Tages der Bau einer privaten Eliteschule ihren Frieden. In der Folge wird ihnen nicht nur ihr Lebensraum genommen, sondern fast die ganze Spezies vernichtet, nachdem sie versucht haben, den Bau zu boykottieren. Einer der wenigen Überlebenden ist ein junger Hase, der sich nach der Hexenjagd auf seine Artgenossen verzweifelt auf die Suche nach Überlebenden begibt.

Vor der Ausrottung setzt sich Alfred, ein waschechter Naturschützer aus Silva, notfalls auch mit Hilfe von Gewalt für seine Ziele in Sachen Umweltschutz ein. Da er mit dieser Einstellung aber auf

Widerstand stößt, zieht er sich allein in die Wälder zurück. Hier lebt er als Selbstversorger und

kämpft mit den Hasenwesen um deren Lebensraum, bis diese annähernd dezimiert sind und er selbst von einem Medium in Arnolds Auftrag zu einem Leben als Baum verdammt wird. Womit der

skrupellose Arnold nicht gerechnet hat, sind die drei Freunde Enzo, Luka und Romeo, Schüler seiner neuen Waldschule. Die Jungen stehen dem Verbot, die Wälder um ihre Schule herum nicht betreten zu dürfen, skeptisch gegenüber und versuchen, auf eigene Faust zu ergründen, welche Geheimnisse sich dort verbergen. Dabei begegnen sie dem überlebenden Hasenwesen und dem sprechenden Baum. Aber können sich Alfred und seine neue Freunde im Kampf gegen den zwielichtigen Geschäftsmann Arnold durchsetzen?

Mit seinem Fabelroman für Jugendliche und junge Erwachsene zeigt der Autor Lorenzo Emanuele

Tomasello einmal mehr, warum es so wichtig ist, die letzten Ökoreservate zu verteidigen. Dabei hat jeder die Möglichkeit, in einem respektvollen Geben und Nehmen mit der Natur und ihren

Ressourcen in Einklang zu leben.

Lorenzo Emanuele Tomasello, Jahrgang 1994, ist gebürtiger Italiener und wohnt in Hamburg. Schon als Kind entwickelte er eine große Leidenschaft fürs Schreiben. Grund hierfür war und ist seine Freude, eigene Welten mit selbst gesetzten Regeln und Grenzen zu erfinden. Neben dem Schreiben hat Tomasello ein Faible für Flora und Fauna.

“Der Hase – Ein Fabelroman” von Lorenzo Emanuele Tomasello ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13636-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Weitere Artikel zum Thema:: Der Hase – Ein Fabelroman. Eine Liebeserklärung an die Unberührtheit der Natur Die Hasenbevölkerung ist fast ausgerottet. Während sie zuvor noch naturverbunden und friedlich in den Tiefen der Wälder nahe der Stadt Silva lebten, stört eines Tages der Bau einer Eliteschule ihren Frieden. In der Folge wird ihnen nicht nur ihr Lebensraum genommen, sondern fast die ganze Hasenbevölkerung ausgerottet. Einer der wenigen Überlebenden ist ein junger Hase […]... B–tong – der Umweltroman setzt sich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur auseinander Was wäre, wenn hässliche Betonbauten wieder zu einem Teil der Natur werden könnten? Eine bahnbrechende Erfindung von Carsten Krause scheint genau dies zu ermöglichen. Seine Erfindung ermöglicht es, Bebautes auf einfachste Weise wieder in Natur zurück zu verwandeln. Natürlich haben viele Menschen an dieser Erfindung ein Interesse. Alle wollen Zugang zu den Details, doch leider […]... SPALTUNG DER MINERALE – Betrachtungen zu Natur und Mensch Alle Menschen wissen, was die Natur ausmacht. Manche verstehen sie gut, andere weniger. Es scheint alles zusammen zu hängen und in bester Harmonie zu funktionieren, obwohl die Natur keinen sichtbaren Herrscher hat. Trotz einer anscheinend mangelnden Kommunikation und Hierarchie stehen ihre Energien in perfekter Harmonie: Klima, Substanzen und Organismen gehören alle zu einem einzigen Gebilde. […]... NEU: Marktplatz Natur, die Angebotsplattform für Natur-und Klimaschutzprojekte in Deutschland In den Nationalen Naturlandschaften Deutschlands gibt es viele Projektideen, die einen wichtigen Beitrag für Natur und Klima leisten können. Immer mehr Unternehmen und Privatpersonen möchten sich in Deutschland im Natur- und Umweltschutz engagieren. Dafür hat EUROPARC Deutschland e.V., der Dachverband der Nationalen Naturlandschaften, die Angebotsplattform "Marktplatz Natur" ins Leben gerufen.... Hommage an einen großen Deutschen: Bernhard Grzimek bekommt seine eigene Webseite Anlässlich seines 30. Todestags widmet die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) Bernhard Grzimek eine eigene Webseite. Die Seite www.bernhardgrzimek.de zeigt bisher online nicht verfügbare Fotos und Filmausschnitte und erlaubt ganz neue Einblicke in das außergewöhnliche Leben von Professor Bernhard Grzimek. Bernhard Grzimek war Präsident der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und Direktor des Frankfurter Zoos. Für die meisten […]...