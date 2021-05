Der Begriff?Schrottabholung Velbert? fasst eine ganze Reihe von Tätigkeiten zusammen

In einer hochtechnisierten Welt wie der unseren gilt es, der Rohstoff-Knappheit wirkungsvoll zu begegnen. Die Industrie hungert nach Rohstoffen und nicht zuletzt aufgrund des nahezu unstillbaren Verlangens nach Konsumgütern und immer neuer Technik ist ein hochprofessionelles Recycling von primären und sekundären Rohstoffen unverzichtbar. Um zu diesem Schluss zu kommen, spielen sowohl wirtschaftliche als auch ökologische […]...

In einer hochtechnisierten Welt wie der unseren gilt es, der Rohstoff-Knappheit wirkungsvoll zu begegnen. Die Industrie hungert nach Rohstoffen und nicht zuletzt aufgrund des nahezu unstillbaren Verlangens nach Konsumgütern und immer neuer Technik ist ein hochprofessionelles Recycling von primären und sekundären Rohstoffen unverzichtbar. Um zu diesem Schluss zu kommen, spielen sowohl wirtschaftliche als auch ökologische […]...

Schon unsere ganz frühen Vorfahren waren bestrebt, Materialien, die sie beispielsweise auf ihren Jagdzügen erbeutet hatten, so komplett wie möglich zu nutzen. Was nicht für die Nahrung oder die Behausungen benötigt wurde, fand eine andere Bestimmung, wie beispielsweise die Verwendung für Waffen und Schmuck. Dieses Verhalten zog sich durch die Jahrhunderte und mündete schließlich in […]...