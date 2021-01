DEKRA ist Nachhaltigkeits-Champion / Expertenorganisation erhält Platinum-Rating (FOTO)

Die international tätige Expertenorganisation DEKRA übernimmt das US-Inspektionsunternehmen Core Visual Inspection Services (Core VIS) in Charlotte/North Carolina. Für DEKRA bedeutet dies den Einstieg in das Prüfgeschäft für Kraftwerke in den USA. Core VIS hat einen besonderen Schwerpunkt in der mechanisierten Prüfung im Kernkraft-Bereich, wobei auch konventionelle Anlagen und Gasturbinen zum Kundenportfolio gehören. Eine besondere Stärke […]...