Das Meer und das Leben – Faszinierende Einblicke in das Leben eines Meeresbiologen

Dieses Buch atmet Ozean, atmet Weite und Freiheit. Die Aufzeichnungen gehen auf die Forschungsfahrten und die dabei

geführten Tagebücher des Autors zurück. Sie handeln von längeren und kürzeren Seefahrten, von den Wachtörns, der täglichen Routine eines Meeresforschers, menschlichen Schwächen und tragischen Ereignissen. Der Kern des Buches aber ist die Natur: Die Natur des Meeres und seiner Bewohner in ihrer Schönheit, Wildheit und ihrer zunehmenden Verletzlichkeit. Diverse Forschungsreisen führten den Autor u. a. in den nördlichen und subtropischen Atlantik, nach Westafrika, in das Rote Meer, den Indischen Ozean sowie in die Nord- und Ostsee. An diesen Reisen dürfen die Leser in diesem Buch teilnehmen und lernen dabei jede Menge.

Das Buch „Das Meer und das Leben“ von Gerald Schneider ist nicht nur eine spannende, unterhaltsame, aber auch immer wieder eine zum Nachdenken anregende Lektüre, sondern auch ein Plädoyer für einen weisen Umgang mit der Natur und der Welt.

Dr. Gerald Schneider studierte biologische und physikalische Ozeanografie sowie Zoologie an der Universität Kiel und arbeitete zwischen 1980 und 1998 als Wissenschaftler am Institut für Meereskunde in Kiel und der Biologischen Anstalt Helgoland. Er war von 1998 bis 2019 als Arbeitsschutzexperte in einem Wirtschaftsunternehmen tätig.

„Das Meer und das Leben" von Gerald Schneider ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21516-0 zu bestellen.

