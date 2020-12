Das Meer und das Leben – Einblicke in das Leben eines Meeresbiologen

Weitere Artikel zum Thema::

Das Meer und das Leben – ein Naturgemälde Das Meer steckt voller Mysterien und ist ein Ort, der viele Menschen fasziniert. Die Aufzeichnungen in „Das Meer und das Leben“ von Gerald Schneider rund um das Meer basieren auf den Forschungsfahrten des Autors und haben die Natur des Meeres zum Gegenstand. Diese ist als einem großen Gemälde gleichende Ganzheit aufgefasst, aber wird anhand einer […]...

Gaia – Portrait einer Göttin – Einblicke in die Kulturgeschichte der Mutter Erde Bereits vor 4000 Jahren gab es in dem Atharvaveda, einem alten indischen Text, der viele Zaubersprüche, Opferformeln und Götterhymnen enthält, auch einen Hymnus an die Göttin Erde. Die Erde als Göttin ist ein weit verbreiteterer Kult in der Menschheitsgeschichte. Genau darauf wird in Manfred Ehmers Buch genauer eingegangen. Der Autor stellt die Kulte, Mythen und […]...

WILDTIERE IN NOT – Einblicke in die Widersprüche zwischen Klima- und Naturschutz Für Bernd Karl Hoffman haben Tiere von Kind an alles bedeutet. So war es die glücklichste Fügung seines Lebens, dass er über vier Jahrzehnte im Niedersächsischen Landesnaturschutz arbeiten durfte. Er schildert in den ersten beiden Teilen seines neuen Buches seine vielfältige berufliche Tätigkeit. Diese reichte von der Errichtung von Betreuungsstationen für verletzte Tiere bis hin […]...

Ein Leben für die Tiere – aus dem Leben einer Tierschützerin Manche Menschen lieben Tiere einfach mehr als andere – und gehen ihrem Weg, um Tieren in Not zu helfen. So auch Lieselotte Schweiger, Autorin des autobiografischen Buches „Ein Leben für die Tiere“. Lieselotte Schweiger konnte von Kindesbeinen an nicht an hilfsbedürftigen Tieren vorbeigehen, ohne sich um sie zu kümmern. Wenn sich kein adäquates Zuhause finden […]...