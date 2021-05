Company Bike ist neuer Dienstleister der Deutschen Telekom für Dienstfahrräder

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

Deutsche Telekom verfolgt mit großem Einsatz ambitionierte Umwelt- und Klimaziele. Dazu zählt auch die nachhaltige Mobilität ihrer Mitarbeiter*innen. Um schadstoff- und CO2-ärmer unterwegs zu sein, können sie bereits heute Fahrräder per GU, Shuttle On-Demand-Busse, Jobtickets für den öffentlichen Nahverkehr, E-Auto-Abos, Geschäfts- und -Servicefahrzeuge mit alternativen Antriebssystemen sowie E-Car- und Bike-Sharing nutzen. Seit April 2021 bietet Deutschlands größtes Telekommunikations-Unternehmen gemeinsam mit Company Bike ein erweitertes Angebot, um möglichst viele weitere Mitarbeiter*innen vom Auto auf das Fahrrad oder E-Bike umzusatteln.

Dazu ist der Münchener Mobilitätsdienstleister der ideale Partner. Er hat sich auf große Unternehmen wie die Deutsche Telekom spezialisiert. „Wir haben einen zentralen Ansatz gewählt, um große Kunden mit mehreren Standorten einheitlich und individuell zu betreuen“, erklärt Geschäftsführer Markus Maus. „Für jeden Kunden richten wir ein unternehmensspezifisches Portal ein, über das wir alle Prozesse – von der Kommunikation mit den Personalabteilungen bis hin zur Bestellung der Räder – schnell und zu 100% digital abwickeln. Unsere Fahrräder werden nicht im Versandkarton geliefert, sondern persönlich gebracht, übergeben und gewartet. Damit kombinieren wir das Beste aus der digitalen und persönlichen Welt.“

Auch Dr. Olga Nevska, Geschäftsführerin von Telekom MobilitySolutions, ist von der neuen Kooperation überzeugt: „Fahrräder spielen in unserem nachhaltigen Mobilitäts-Mix seit vielen Jahren eine sehr wichtige Rolle. Wir freuen uns deshalb, jetzt mit Company Bike ein deutlich erweitertes Leasing-Angebot für Fahrräder und E-Bikes zu starten, inklusive verbessertem Service: so können unsere Mitarbeiter*innen etwa ihr Fahrrad während der Arbeitszeit am Standort durchchecken lassen.“