Clean Power Net (CPN) gewinnt mit Bosch weiteres Branchenschwergewicht als Partner

Weitere Artikel zum Thema::

Clean Power Net wächst weiter Das Netzwerk Clean Power Net (CPN) kann ab sofort mit drei weiteren Partnern agieren. Neu dabei sind die Unternehmen HPS Home Power Solutions GmbH, ENERTRAG Aktiengesellschaft und ANLEG GmbH. Sie wurden im Rahmen der sechsten Voll-versammlung des CPN am 15. März 2017 in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Berlin in das Netzwerk aufgenommen. Die Vertreter von […]...

Branchenschwergewicht mit 14 Mrd. Euro Umsatz tritt Netzwerk Clean Intralogistics Net (CIN) bei „Industrieclustern wie dem CIN kommt im globalen Wettbewerb eine enorme Bedeutung zu – für die Branche und für Deutschland als Standort. Im Bereich Mobilität werden die Karten derzeit neu gemischt. Das Feld der Intralogistik kann dabei für viele Fragen der künftigen Mobilität schon heute die Blaupause liefern“, erklärt Wolfgang Axthammer, Geschäftsführer der NOW GmbH und […]...

Mitsubishi Power liefert erste Festoxid-Brennstoffzelle nach Europa / Hocheffiziente Anlage wird Strom und Wärme erzeugen – Flexibler Betrieb mit Wasserstoff Mitsubishi Power hat kürzlich einen Auftrag zur Lieferung der ersten Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC) in Europa erhalten. Das hocheffiziente Hybridsystem soll bis März 2022 am Gas- und Wärme-Institut Essen e.V. (GWI) in Betrieb genommen werden. Unter anderem soll der flexible Betrieb der Hybrid-SOFC und die anteilige Nutzung von Wasserstoff als Brenngas unter realen Bedingungen erforscht werden. Das […]...

Clean Enviro Tech präsentiert Sky Power Dish auf der Solar Power International 2013 in Chicago und bestätigt Lizenzabkommen für Herstellung und Vertrieb in Indien sowie 2 Millionen $-Finanzierung ean Enviro Tech präsentiert Sky Power Dish auf der Solar Power International 2013 in Chicago und bestätigt Lizenzabkommen für Herstellung und Vertrieb in Indien sowie 2 Millionen $-Finanzierung Clean Enviro Tech präsentiert Sky Power Dish auf der Solar Power International 2013 in Chicago und bestätigt Lizenzabkommen für Herstellung und Vertrieb in Indien sowie 2 Millionen $-Finanzierung LAS VEGAS, NV -- 06/25/13 -- Clean Enviro Tech Corp. (OTCBB: CETC) (BERLIN: A...