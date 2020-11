CLACK-Enthärter sicherer&effizienter machen

Softcontrol Clack ist der ?Wächter? für eine CLACK-Enthärtungsanlage. Dies führt zu mehr Betriebssicherheit und eine optimale Ausnutzung der Enthärtersäulen. Der Enthärter erzeugt bis zu 160% Weichwasser bei weniger Einsatz an Spülwasser und Salz. So werden die Betriebskosten bis zu 60% reduziert. Auch die kontinuierliche Wartung an Enthärtungsanlagen reduziert sich auf ein notwendiges Maß.

Die automatische Auslösung der Regeneration am CLACK-Steuerkopf erfolgt, wenn der parametrierte Härtegrenzwert überschritten ist. Voraussetzung ist die ständige Analyse der Qualität und des Durchsatzes an Weichwasser je Säule.

Softcontrol Clack ist an jeder Wasserenthärtungsanlage mit Natriumchlorid-Regeneration und CLACK-Steuerköpfen der Typen TWIN; WS 1,0; WS 1,5; WS 2,0 oder WS 3,0 installierbar. Unkompliziert ist außerdem dessen Inbetriebnahme und Bedienung. Auch eine nachträgliche Installation in eine bestehende Anlage ist machbar.

Alle Betriebsdaten werden chronologisch elektronisch erfasst und im Gerät gespeichert. Der Mehrertrag an Weichwasser und die Anzahl an Regenerationen sind neben anderen wesentliche aufgezeichnete Informationen. Zusätzlich werden die Durchflussmenge und erreichte Einsparungen je Enthärtersäule registriert.

Vor Ort sind Gerätestatus und Härtebewertung im Display übersichtlich ablesbar. Zu höheren Prozessebenen findet eine Datenkommunikation per LAN-Datenschnittstelle (Modbus) statt. Die Speicherung der betrieblichen Daten erfolgt im auslesbaren USB-Stick.

Die zyklische Eigenüberwachung des Gerätes und der Messfunktionen trägt wesentlich zum sicheren Prozessablauf bei. Ergänzend erhöht die ständige Prüfung der Wasserqualität und Durchflussmenge die Zuverlässigkeit der Anlage. Für zusätzlichen Schutz sorgen passwortgeschützte Parametrierebenen, die unzulässige Veränderungen an Einstellparametern verhindern.

Softcontrol Clack arbeitet ökologisch und kostengünstig, da keine Reagenzien oder Indikatoren benötigt werden. Alle Messungen führt ein ionenselektiver Sensor für Calcium- und Magnesium-Ionen durch.

Optional kann der Sole-/Salzspeicher des Enthärters zusätzlich mit dem OFS-Produkt SALIS überwacht und eine drahtlose Alarmierung per E-Mail bei vorhandenem WLAN-Netz ausgelöst werden. In Verbindung mit SALIS ist ein umfassender Schutz des gesamten Enthärtersystems gegeben.

OFS GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit jahrzehntelanger Kompetenz in der industriellen Wasseraufbereitung. Unser Ziel ist der umweltbewusste Umgang mit der Ressource Wasser. Unsere Produkte umfassen Analyse-, Überwachungs- und Steuersysteme von Prozesswasser, und Kühl-/Klimawasser. Unsere Anforderungen an Betriebs- und Prozesssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit setzen neue Maßstäbe. Als Entwickler und Anlagenbauer haben wir alle Fäden selbst in der Hand und bieten kundenspezifische Gesamtlösungen.

