BHKW-Jahreskongress 2020 abgesagt

Energiewende, BHKW und KWK? drei Jahreskongresse im Jahre 2020 Seit vielen Jahren veranstalten das BHKW-Infozentrum und BHKW-Consult Kongresse zu nachhaltigen und erneuerbaren Energie-Themen. So findet der größte BHKW-Jahreskongress im Mai 2020 bereits zum achtzehnten Mal in Folge statt. Auch der KWK-Jahreskongress, der traditionell im Oktober oder November angeboten wird, kann bereits auf zwölf Kongresstermine in Folge verweisen. Neben diesen beiden Jahreskongressen findet am 17./18. […]...

BHKW-Jahreskongress 2019 – Konferenzprogramm veröffentlicht Kraft-Wärme-Kopplung ist eine der Schlüsseltechnologien der Energiewende. Die Anforderungen an Betreiber von BHKW-Anlagen im administrativen Bereich sowie an die Blockheizkraftwerken im technologischen Bereich werden aber immer umfangreicher. Zahlreiche Gesetzesänderungen traten zum 1.1.2019 in Kraft. Eine Novelle des Energie- und Stromsteuergesetzes steht an. Der Rollout intelligenter Messsysteme und damit die Digitalisierung der Energiewende steht unmittelbar bevor. […]...

BHKW-Jahreskongress 2020 im Dresdner Kongresszentrum Zum Branchentreffen der BHKW-Branche werden mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Dresdner Kongresszentrum erwartet....