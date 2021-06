Chinesisch-Deutsche Industriestädteallianz (ISA) lädt zu Online-Veranstaltung „Klimaschutz als Chance für deutsche Unternehmen in China“ am 29.06.2021 ein

Erstellt von Presse Allgemein, Sonstige

EINLADUNG

„Klimaschutz als Chance für deutsche Unternehmen in China“

am Dienstag, den 29. Juni 2021, von 9:00 bis 11:00 Uhr

Die Referent:innen

Sabine Dietlmeier

Geschäftsführerin, German Industry & Commerce Greater China GmbH

Christina Otte

Deputy Director Ostasien, Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft u. Standortmarketing mbH

Ang Ye

Team Leader, Energy-Efficient Buildings China, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

und

Qiang Rong

Stellvertretender Generalsekretär der ISA und Repräsentant der Stadt Foshan

werden einen Überblick über die klima- und umweltpolitischen Schwerpunktsetzungen des 14. Fünfjahresplans geben und informieren, wie sich der chinesische Markt verhält, wo es Potenziale für deutsche Unternehmen gibt, was deutsche Unternehmen beachten sollten und welche Erfolgs- und Pilotprojekte es bereits gibt.

Die Veranstaltung wird per Zoom durchgeführt. Bitte melden Sie sich per E-Mail unter isa@pks-gmbh.net an. Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung (Kontakt: Stefanie Behmer, E-Mail: isa@pks-gmbh.net, Tel.: 030/25 79 72 23)

Information zur ISA:

Die Chinesisch-Deutsche Industriestädteallianz (ISA) ist ein innovatives Bündnis von 48 leistungsstarken Industriestandorten und Städten mit industrienahen Dienstleistungen aus China und Deutschland. Ziel ist die effektive, schnelle und direkte Vernetzung von Unternehmen, Branchen und Forschungseinrichtungen. Bilaterale Innovationen und Investitionen werden gefördert.

Die ISA wurde im April 2016 gegründet. Ihr gehören aktuell 21 deutsche Städte (Aachen, Bad Homburg, Bottrop, Chemnitz, Fulda (Region), Göttingen, Hamburg, Hildesheim, Ingolstadt, Kaiserslautern, Köln, Ludwigshafen, Mainz, Nürnberg, Rhein-Kreis Neuss, Region Schwarzwald (Lahr und Freiburg), Städtenetzwerk „Drei gewinnt“ mit Rüsselsheim am Main/Raunheim/Kelsterbach, Solingen, Wuppertal, Dortmund, Kreis Düren) aus 8 Bundesländern und 27 chinesische Städte aus 14 Provinzen an.

Die PKS Kommunikations- und Strategieberatung GmbH in Berlin ist Ansprechpartner für alle Städte, die bereits Mitglied sind, und alle Städte, die sich für eine Mitgliedschaft interessieren. Die PKS GmbH ist mit dem ISA-Sekretariat in Foshan vernetzt, pflegt das Netzwerk zwischen den Mitgliedsstädten und betreut die Öffentlichkeitsarbeit der ISA in Deutschland.

Weitere Artikel zum Thema:: KWK-Impulstagung wird im März 2021 als Online-Veranstaltung nachgeholt Vor 14 Jahren veranstaltet die Transferstelle für Rationelle und Regenerative Energienutzung Bingen (TSB) die erste KWK-Impulstagung ?Kraft-Wärme-Kopplung ? Effizient, flexibel, wirtschaftlich?. Die KWK trägt mit der Bereitstellung von effizient erzeugter Wärme und Strom zur Umsetzung der Energiewende bei. Diskussionen zur Gesetzgebung, Märkten, Wirtschaftlichkeit und neuen innovativen Umsetzungen machen die KWK zu einer aktuellen und gefragten […]... Termine für Online-Veranstaltung zum KWK-Gesetz Das KWK-Gesetz stellt das zentrale Förderinstrument für hocheffiziente KWK-Anlagen dar. Am 03. Juli wurde das KWK-Gesetz im Deutschen Bundestag und dem Deutschen Bundesrat verabschiedet. Am 14. August 20020 trat das KWKG 2020 in Kraft. Teilweise traten die Veränderungen des KWKG 2020 rückwirkend zum 01. Januar 2020. Bereits im Dezember 2020 wurde das KWK-Gesetz 2020 novelliert. […]... Online-Veranstaltung zur HOAI Im Jahre 2021 kommen erhebliche Veränderungen auf Planer, Architekten und Ingenieure zu. Nachdem die bisher verbindlichen Mindest- und Höchstsätze der HOAI gemäß Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 04. Juli 2019 gegen europäisches Recht verstoßen, musste eine Neuregelung der HOAI geschaffen werden. Die Reform der HOAI hat im November 2020 den Deutschen Bundestag und Bundesrat […]... Brennstoffemissionshandelsgesetz 2021? Online-Seminare Das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz trat am 01. Januar 2021 in Kraft. Dadurch werden in den nächsten Jahre die Brennstoffkosten deutlich steigen. Das dürfte durch die höheren Benzinkosten an der Tankstelle aufgefallen sein. Die neue CO2-Bepreisung wird erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit fossil betriebener Heizkessel und KWK-Anlagen haben. Viele Fragestellungen rund um die konkrete Administration, die Abgrenzung […]... Die HAW Hamburg lädt zur Veranstaltung „Planung energieeffizienter Städte“ Das Forschungs- und Transferzentrum "Applications of Life Sciences" der Fakultät Life Sciences der HAW Hamburg lädt am 18. Juni zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema "Planung energieeffizienter Städte" ein. Das Event findet von 18 bis 21 Uhr im Hamburger Wälderhaus statt und wird aktuelle Ansätze zur Steigerung der Energieeffizienz sowohl auf Gebäude- als auch auf Stadtebene präsentieren. Innerhalb der 20-20-20-Strategie der Euro...