Flüssigkeitskühlung Marktgröße, Anteil | Globaler Bericht [2025]

Erstellt von Presse Energiesparen, Sonstige

Der Bericht über den globalen Markt für Flüssigkeitskühlsysteme bietet qualitative und quantitative Analysen für den Zeitraum von 2017 bis 2025. Der Bericht prognostiziert für den globalen Markt für Flüssigkeitskühlsysteme ein Wachstum mit einer CAGR von 13,2% im Prognosezeitraum von 2019-2025. Die Studie zum Markt für Flüssigkeitskühlsysteme umfasst die Analyse der führenden Regionen wie Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und RoW für den Zeitraum 2017 bis 2025.

Der Bericht über den Markt für Flüssigkeitskühlsysteme ist eine umfassende Studie und Präsentation von Treibern, Einschränkungen, Chancen, Nachfragefaktoren, Marktgröße, Prognosen und Trends auf dem globalen Markt für Flüssigkeitskühlsysteme im Zeitraum von 2017 bis 2025. Darüber hinaus ist der Bericht eine gemeinsame Präsentation von

Das Fünf-Kräfte-Modell von Porter im Bericht bietet Einblicke in die Wettbewerbsrivalität, Lieferanten- und Käuferpositionen auf dem Markt und Chancen für die neuen Marktteilnehmer auf dem globalen Markt für Flüssigkeitskühlsysteme im Zeitraum 2017 bis 2025. Darüber hinaus gab die IGR-Wachstumsmatrix Der Bericht gibt einen Einblick in die Investitionsbereiche, die bestehende oder neue Marktteilnehmer in Betracht ziehen können.

Ergebnisse melden

1) Treiber

• Die steigende Nachfrage nach dem Flüssigkeitskühlsystem von Smartphone-Herstellern und der steigende Bedarf an Thermomanagement

• Die zunehmenden technologischen Innovationen in der IT-Branche

• Die steigende Nachfrage nach dem Flüssigkeitskühlsystem aus Rechenzentren

2) Einschränkungen

• Die Kosten für das Flüssigkeitskühlsystem sind hoch

3) Chancen

• Technologische Innovationen schaffen zahlreiche Chancen

Forschungsmethodik

A) Primärforschung

Unsere Primärforschung umfasst ausführliche Interviews und die Analyse der Meinungen der Primärbefragten. Die Primärforschung beginnt mit der Identifizierung und Ansprache der Primärbefragten, die angesprochenen Primärbefragten schließen ein

1. Key Opinion Leaders in Verbindung mit Infinium Global Research

2. Interne und externe Fachexperten

3. Fachleute und Teilnehmer aus der Branche

Zu unseren primären Umfrageteilnehmern gehören in der Regel

1. Führungskräfte, die mit führenden Unternehmen im untersuchten Markt arbeiten

2. Produkt-/Marken-/Marketingmanager

3. Führungskräfte auf CXO-Ebene

4. Regional-/Zonen-/Ländermanager

5. Führungskräfte auf Vizepräsidentenebene.

B) Sekundärforschung

Sekundärforschung umfasst eine umfassende Untersuchung der sekundären Informationsquellen, die sowohl im öffentlichen Bereich als auch in kostenpflichtigen Quellen verfügbar sind. Bei Infinium Global Research basiert jede Forschungsstudie auf über 500 Stunden Sekundärforschung, begleitet von Primärforschung. Die über die Sekundärquellen gewonnenen Informationen werden durch den Abgleich mit verschiedenen Datenquellen validiert.

Zu den sekundären Datenquellen gehören in der Regel

1. Unternehmensberichte und Veröffentlichungen

2. Veröffentlichungen von Regierungen/Institutionen

3. Fach- und Verbandszeitschriften

4. Datenbanken wie WTO, OECD, Weltbank und andere.

5. Websites und Veröffentlichungen von Forschungseinrichtungen

Segment abgedeckt

Der globale Markt für Flüssigkeitskühlsysteme ist nach Typ und Endbenutzer unterteilt.

Globaler Markt für Flüssigkeitskühlsysteme nach Typ

• Flüssigkeitswärmetauschersysteme

• Kompressorbasierte Systeme

Der globale Markt für Flüssigkeitskühlsysteme nach Endbenutzern

• Gesundheitspflege

• Analysegeräte

• Industrielle Rechenzentren

• Telekommunikation

• Automobil

• Militär

Firmenprofile

Zu den im Bericht behandelten Unternehmen gehören

• Wärmesysteme von Laird

• Rittal GmbH und Co. KG

• Boyd Corporation

• Asetek

• Scheneider Electric SE

• Grüne Revolution-Kühlung

• Parker NA

• Midas Green Technologies LLC

• Koolance

• Newegg Inc.

• Andere Unternehmen

Was liefert dieser Bericht?

1. Umfassende Analyse der globalen sowie regionalen Märkte des Flüssigkeitskühlung-Marktes.

2. Vollständige Abdeckung aller Segmente auf dem Flüssigkeitskühlsystem-Markt zur Analyse der trends, Entwicklungen auf dem Weltmarkt und Prognose der Marktgröße bis 2025.

3. Umfassende Analyse der im globalen Flüssigkeitskühlsystem-Markt tätigen Unternehmen. Das Unternehmensprofil umfasst die Analyse des Produktportfolios, des Umsatzes, der SWOT-Analyse und der neuesten Entwicklungen des Unternehmens.

4. Die IGR-Wachstumsmatrix präsentiert eine Analyse der Produktsegmente und Regionen, auf die sich die Marktteilnehmer konzentrieren sollten, um zu investieren, zu konsolidieren, zu expandieren und/oder zu diversifizieren.

Weitere Artikel zum Thema:: Neuer IPCC-Bericht zu 1,5 Grad erfordert neuen Zeitplan für Energiewende: Wir brauchen einen Kohleausstieg bis 2025 Die Hamburger Stiftung World Future Council fordert nach dem aktuellen IPCC-Bericht ein massives Umdenken beim Zeitplan des deutschen Kohleausstiegs. Der soeben erschienene Bericht des IPCC warnt drastischer denn je vor den Folgen der Erderwärmung und mahnt zur Notwendigkeit, den Klimawandel bei 1,5°C zu stoppen. Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind ein dramatisches Signal, den Ausstieg aus […]... Neue Studie „Ökostrom 2025“: Verbraucher beschleunigen die Energiewende (FOTO) Die Energiewende in Deutschland steht vor einem Paradigmenwechsel. Bisher bestimmten fast ausschließlich EEG-Subventionen das Tempo des Ökostrom-Ausbaus. In den kommenden Jahren kann die steigende Nachfrage nach grünem Strom zu einem immer wichtigeren Treiber der Energiewende werden. Dafür muss die Politik die Verzahnung zwischen der Produktion und dem Verkauf von Ökostrom verbessern. Das geht aus der […]... BÖRLIND veröffentlicht Nachhaltigkeitsstrategie Mission 2025 (FOTO) Die BÖRLIND GmbH mit ihren Marken ANNEMARIE BÖRLIND – Natural Beauty und DADO SENS DERMACOSMETICS veröffentlicht ihre Nachhaltigkeitsstrategie „Mission 2025“. Sie beinhaltet Nachhaltigkeitsziele, die das Unternehmen bis zum Jahr 2025 erreichen möchte. Mit der Nachhaltigkeitsstrategie verbindet die BÖRLIND GmbH vier übergeordnete Ziele: Reduce Carbon, Reduce Waste, Protect People, Protect Nature. Damit leistet das Unternehmen einen […]... Strommarkt wird für Anbieter von Flexibilitätsoptionen bis 2025 attraktiver / Neue dena-Analyse schafft mehr Transparenz für Flexibilität Die Deutsche Energie-Agentur (dena) stellt in ihrer Analyse "Entwicklung der Erlösmöglichkeiten für Flexibilität auf dem Strommarkt" Indikatoren vor, mit denen Marktteilnehmer und Politik die Preissignale des Strommarkts nach Flexibilität besser bewerten können. Denn der Bedarf an Flexibilität im Strommarkt steigt - beispielsweise für den Einsatz von Energiespeichern, Lastmanagement oder für die Steuerung dezentraler Erzeuger. Die E... GTM Studie bestätigt: Solar-Log? globaler Spitzenreiter im Residential und Commercial PV Monitoring GTM Research (Beratungs- und Analyseunternehmen der Greentech Media) zusammen mit SOLICHAMBA Consulting (Beratungsfirma für PV-Energie, O & M, Vermögensverwaltung) analysieren in ihrer neuen Studie den globalen PV-Monitoring Markt. Der ?Global PV Monitoring 2017 ? 2022? Bericht bestätigt Solar-Log? seine weltweite Marktführerschaft bei den wechselrichterunabhängigen Systemen im Bereich der Residential und Commercial PV-Anlagen (unter 1 MWp). […]...