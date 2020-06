CEC: Sambische Regierung unternimmt Schritte zur Enteignung der CEC-Strominfrastruktur

Der Rechtsstreit um die Subventionen für das britische AKW-Projekt Hinkley Point C gehört zu den derzeit am meisten beachteten Gerichtsverfahren in der europäischen Energiebranche. Gegen den Beschluss der EU-Kommission, Atom-Beihilfen in Höhe von mehr als 100 Milliarden Euro zu genehmigen, hatte Greenpeace Energy im Sommer 2015 – neben anderen Akteuren – eine Wettbewerbsklage vor dem […]...