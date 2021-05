BVTE startet Initiative „Achte auf die Umwelt“ zur Verbrauchersensibilisierung / Studie bietet wichtige Datengrundlage zur Diskussion der erweiterten Herstellerverantwortung (FOTO)

Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) mit Hauptgeschäftsführer Jan Mücke lädt zu einem Pressetermin zum Thema Umweltschutz herzlich ein: Montag, 14. September 2020 in der Zeit von 12.15 Uhr bis 13.30 Uhr an der Strandkorbvermietung Böttcher-Voß (Strandaufgang 14), Timmendorfer Strand Jan Mücke wird vor Ort die neue Kampagne „Ich rauche & achte auf […]...

Licht aus für den Klimaschutz – Unter diesem Motto findet in jedem Jahr die weltweit größte Klima- und Umweltschutzaktion, die Earth Hour, statt. Auch in diesem Jahr werden durch das symbolische Event am 27. März wieder tausende Menschen in Deutschland ein Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten setzen. Grund genug für den digitalen […]...