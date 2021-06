Bundesverband Geothermie auf der digitalen Geotherm vertreten

Erstellt von Presse Allgemein

Die GeoTHERM 2021 bietet am 24. und 25. Juni 2021 als Europas größte Geothermie-Fachmesse intensiven Austausch und aktuelle Diskussionen zur Oberflächennahen und Tiefen Geothermie. Sie finden den digitalen Stand des Bundesverbands Geothermie in der Ortenauhalle.

Besucher*innen und Aussteller*innen können sich über ihren PC, Mac oder Notebook online registrieren und im Anschluss als Avatar die digitalen Messehallen der Messe Offenburg betreten.

2019 nutzen bereits rund 3.600 Fachbesucher sowie 200 Aussteller*innen aus 48 Nationen die Möglichkeit, wertvolle Kontakte auf Europas größter Fachmesse zu knüpfen. Das nationale sowie internationale Netzwerk der Geothermie entfaltet damit am Messestandort Offenburg einmal jährlich einen umfassenden Spiegel der Branche.

In rund 40 Fachvorträgen werden aktuelle Themen und Fragestellungen im virtuellen Kongress diskutiert. An beiden Kongresstagen finden Vorträge und Veranstaltungen zur Oberflächennahen sowie zur Tiefen Geothermie statt. Am ersten Kongresstag betrachten Toni Ledig und Hagen Bültemeier die Wirtschaftlichkeit von Geothermischer Wärmegewinnung im Norddeutschen Becken. Am zweiten Kongresstag hält Dr. Martin Sabel vom Bundesverband Wärmepumpe einen Vortrag über den Wärmepumpenmarkt in Deutschland, mit Fokus auf politischen Rahmenbedingungen und Marktperspektiven.

Das gesamte Programm der GeoTHERM ist?hier?verfügbar. Alle Vorträge werden aufgrund der hohen Internationalität simultan übersetzt (Deutsch, Englisch).

Last Minute Tickets können hier bestellt werden. Wir freuen uns auf Sie!

Quellen: GeoTHERM und BVG

Weitere Artikel zum Thema:: Erdwerk GmbH erhält den Sonderpreis des Bundesverbandes Geothermie Die Erdwerk GmbH (München) wurde gestern durch den Bundesverband Geothermie mit dem Sonderpreis für ihre langjährigen herausragenden Pionierleistungen bei der Planung und Realisierung von Projekten in der tiefen Geothermie geehrt. Die Preisverleihung fand gestern im Vorfeld des Geothermiekongresses digital statt. Dieses Jahr verlieh der Bundesverband Geothermie zum dritten Mal einen Sonderpreis. Der Sonderpreis umfasst eine […]... Mit Geothermie Klimaziele sichern Der aktuelle Referentenentwurf des Bundeswirtschafts-ministeriums zur Novellierung des EEG sieht für die Geothermie-Stromerzeugung Verbesserungen vor und zielt auf eine Stabilisierung bzw. perspektivisch auf eine Absenkung der EEG-Umlage. Wichtige Vorschläge des Bundesverbands Geothermie werden in dem Entwurf zum EEG 2021 umgesetzt. Es besteht jedoch weiterhin Bedarf für zusätzliche Ausbau- und Fördermöglichkeiten. In dem Referentenentwurf wird die […]... Geothermie effizient gegen den Klimawandel nutzen Der Bundesverband Geothermie hat ein Positionspapier mit einem Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Geothermie veröffentlicht. Neben Tiefer und Oberflächennaher Geothermie wird auch der Stand zu Wärmeverteilernetzen, Energiespeichern im Untergrund sowie Umwelteinwirkungen, Nachhaltigkeit und Akzeptanz erläutert. Ziel ist es, den weiteren Ausbau der Geothermie durch bedarfsgerechte Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu fördern. ?Die Geothermie ist […]... „Klimaneutrale Wärme aus Geothermie 2030/2050“ Der Bundesverband Geothermie (BVG) reagiert auf das Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutzgesetz und den BMWi-Dialog ?Klimaneutrale Wärme? mit Vorschlägen zur Dekarbonisierung des Wärmemarktes, denn mit der Nutzung von Geothermie kann der wesentliche Teil der Treibhausgasminderung im Wärmmarkt zeitnah, wirtschaftlich, umweltfreundlich und zuverlässig erfolgen. In dem Impulspapier zeigen die Autoren auf, wie der Pfad zur Klimaneutralität […]... EEG-Einigung: Perspektive für Geothermie verbessert sich Die Bundesregierung einigt sich bei der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Wichtige Vorschläge des Bundesverbandes Geothermie (BVG) finden dabei ihre Umsetzung. Es besteht jedoch weiterhin Handlungsbedarf. Die EEG-Novelle, die diese Woche noch im Bundestag beschlossen werden soll, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden Nutzung der Potenziale der Geothermie in Deutschland. Für die […]...