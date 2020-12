Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) der Öffentlichkeit vorgestellt. BVG veröffentlicht Stellungnahme

Die veraltete Nachtspeicherofentechnik wie auch alte Öl- und Gasheizungen sind inzwischen die umweltbelastendste und teuerste Art zu heizen. Allein in Deutschland wird noch immer in ca. 1,6 Mio. Wohnungen diese Nachtspeicheröfen eingesetzt. In weiteren ca. 8 Millionen Wohnungen wird mit veralteten und hochgradig uneffizienten Öl- und Gasheizungen geheizt. Für die Eigentümer der Wohnanlagen bzw. der […]...

Welche Anforderungen ergeben sich aus der aktuellen Fassung der Energieeinsparverordnung (EnEV)? Was muss bei der Erstellung des Energieausweises beachtet werden? Und welche Details gilt es bei der energetischen Bewertung einer Immobilie zu beachten? Über diese und andere Themen können sich Energieberater ab sofort in der neuen BDH-Broschüre ?Zukunft der Heizung? Heizung der Zukunft! Effiziente Heizungsmodernisierung mit optimierter Wärmeübergabe? informieren. Neben vie...

Die Fachkonferenz Effiziente Gebäude stellt zukunftsweisende Perspektiven für das energieeffiziente Planen und Bauen vor – in diesem Jahr am 10. September 2019 in den Räumlichkeiten der HafenCity Universität in Hamburg. Interessierte AkteurInnen werden dazu eingeladen, die Konferenz mit Vorträgen zu den folgenden Themen aktiv mitzugestalten: Bildungsbauten der Zukunft, Digitalisierung im Bauwesen, Klimaanpassung am Gebäude und […]...