Bürger/innen Solingens kämpfen für ihre Umwelt

Spätestens mit dem weltweiten Aktionstag am 15. März wird „Fridays for Future“, das Schulschwänzen fürs Klima, nicht mehr nur ein Schulhofthema in Deutschland sein. KiKA reagiert mit der interaktiven Live-Sondersendung „KiKA AKTUELL“ (KiKA) am 14. März um 20:00 Uhr, in der Zuschauer*innen die Möglichkeit haben, mit Klima- und Politikexpert*innen sowie engagierten Schüler*innen zu sprechen, Fragen […]...