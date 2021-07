Blackstones verzehnfacht die Produktionskapazität der Batterieproduktion

Erstellt von Presse Allgemein

Die Blackstone Resources AG (SWX: BLS) freut sich bekannt zu geben, dass die deutsche Tochtergesellschaft Blackstone Technology GmbH ihre Produktionskapazität am Standort Döbeln verzehnfachen wird.

Nach dem erfolgreichen Aufbau der Fertigungskapazität für Li-Ionen-Batterien mit 3D-gedruckten Batterieelektroden am sächsischen Standort Döbeln wird Blackstone Technology 2022 die Fertigungskapazität auf 500 MWh/a verzehnfachen. Das Unternehmen hat kürzlich eine Absichtserklärung mit Triathlon Batterien GmbH, dem grössten deutschen Hersteller von Batteriesystemen für Flurförderzeugen zur Lieferung einer signifikanten Menge an Batteriezellen mit einem Potential von mehreren 100 MWh über die Gesamtlaufzeit unterzeichnet. Die Triathlon sieht in unserer Technologie deutliche Vorteile für ihre Produkte in diesem Markt. Daneben bestehen weitere Absichtserklärungen mit Abnehmern aus den Branchen Marineanwendungen, E-Motorräder und E-Nutzfahrzeuge/Busse mit einem Wert von ca. Euro. 184 Millionen.

Blackstone Technology kann mit ihren hochflexiblen Batterieformaten unter anderem optimal die Bauräume von modernen Gabelstaplern und anderen Fahrzeugen füllen. Hier werden in Zukunft immer weniger die alten Bauraumstandards, auch als Batterietröge bekannt, verwendet. Es werden neue, angepasste Batterieformate benötigt, um damit die Fahrzeuge zu optimieren.

Nicht nur die Abmessungen sind flexibel, sondern auch die gewünschte Energiedichte, Dicke der Batteriezelle und Ladefähigkeit lassen sich mit der 3D Drucktechnologie für die jeweilige Anwendung optimieren. Mit der Blackstone Pre-Life-Technology© kann der Kunde in Zukunft die gewünschte maximale Zyklenzahl einstellen lassen.

Heute begrenzen standardisierte und statische Zell- und Batteriedesigns oftmals die Formgebung des späteren Fahrzeugs bzw. anderer Endprodukte über Jahre oder gar Jahrzehnte. Mit der Blackstone eigenen 3D-Druck-Technologie lassen sich Batterien in nahezu beliebigen Formen fertigen, welche nicht nur der gestalterischen Freiheit mehr Raum geben, sondern helfen, den zur Verfügung stehenden Bauraum optimal zu nutzen und darüber hinaus sehr wirtschaftlich sind. Somit werden in Zukunft sich die Batteriezellen der ergonomischen und praktischen Form der Produkte wieder anpassen.

Die Blackstone Resources AG ist eine Schweizer Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, welche sich auf den Markt für Batterietechnologie und Batteriemetalle konzentriert. Wir bieten ein direktes Engagement in der Revolution der Batterietechnologie.

Die Blackstone Technology baut derzeit eine Produktionslinie für 3D-gedruckte Kleinserien in Döbeln, Sachsen, auf. Die kurzfristige Produktion wird Pouch-Zellen mit der Blackstone Thick Layer Technology © sein, die eine 20% höhere Dichte in Lithium-Ionen-Zellen ermöglicht. Blackstone setzt das Entwicklungsprogramm für Festkörperbatterien und deren Produktionsprozess fort.

Elektrofahrzeuge und Batterien haben die Nachfrage angetrieben, welche grosse Mengen dieser Metalle benötigen. Daher errichtet, entwickelt und betreibt Blackstone Resources Produktionsstätten für Batteriemetalle wie Lithium, Kobalt, Mangan, Graphit, Nickel und Kupfer, um an diesem Trend teilzunehmen.