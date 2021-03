Binger IntensivSeminar Ladeinfrastruktur für Elektromobilität – Planung von Bedarfsgerechten Ladenetzen

Erstellt von Presse Allgemein

2019 kamen in Deutschland auf 220.000 E-Fahrzeuge rund 21.100 Ladepunkte. Mit dem ?Masterplan Ladeinfrastruktur? der Bundesregierung wurde das Ziel gesteckt, bis 2030 eine Million öff entliche Ladepunkte zu schaff en, was einer derzeitigen Zielerfüllung von 2% entspricht. Hieraus ergibt sich in den kommenden 10 Jahren eine enorme Herausforderung für Kommunen und Energieversorger und damit verbundene Fragestellungen wo, wie viele und in welcher Güte Ladepunkte zu errichten sind.

Den Seminartteilnehmern werden wesentliche Grundlagen zur Ausstattung von Ladeinfrastrukturen vermittelt. Dies betriff t insbesondere die Auswahl in Deutschland üblicher Steckerstandards, Leistungsklassen/Ladedauern nach Destinationsart, Eichrechtskonformität und geeignete Abrechnungssysteme. Anhand einer Segmentierung potenzieller Nutzergruppen (i.d.R. Anwohner, Touristen, Durchfahrtsverkehr) werden geeignete Destinationen identifi ziert und im Geoinformationssystem (GIS) lokalisiert.

Eine quantitative Berechnung der zu schaff enden Ladepunkte je Standort muss sich am aktuellen und künftigen Bedarf orientieren. Hierzu werden Markthochlaufszenarien für die Elektromobilität besprochen und anhand lokaler Fahrzeugzulassungszahlen angepasst.

Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten betrachtet Im Seminar lernen Sie, wie Sie Elektromobilität aktiv in Ihrer Kommune etablieren und ein bedarfsgerechtes Ladenetz – abgestimmt auf die verschiedenen Nutzergruppen – an geeigneten Standorten aufbauen.

Schwerpunkte des Seminars:

? Grundlagen Ladeinfrastruktur

? Defi nition zielgruppenorientierter Destinationen

? Lokalisierung potenzieller Standorte mittels der Geoinformationssoftware (GIS) ?QGIS?

? Bedarfsgerechte Planung anhand von Markthochlaufszenarien E-Mobilität

? Exkurs: Betreibermodelle und Finanzierungsmöglichkeiten

Gerne diskutieren wir zusammen Ihre aktuellen Projekte. Bringen Sie Ihre Fragen mit!