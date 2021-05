Beerenstarkes Wachstum

Agri-Photovoltaik – die friedliche Koexistenz zweier wesentlicher Formen der Nachhaltigkeit und wie sie funktionieren kann. Nun gibt es bezüglich Artenvielfalt und der Synergie zwischen Landwirtschaft und Energiegewinnung bereits viele Erkenntnisse. Ganz neu: Photovoltaik harmoniert hervorragend mit Beerenkulturen.

In Zusammenarbeit mit Wageningen University & Research, einer der renommiertesten Hochsschulen der Niederlande, für eine deutsche Gesellschaft aktuell ganz genau Buch darüber, was mit Beerenkulturen unter Photovoltaikmodulen passiert. Positiv: Statt eines sonst üblichen Folientunnels schützen nun Photovoltaikmodule die Beerenpflanzen vor Hagel, Starkregen und extremer Hitze ? und dabei wird zusätzlich saubere Energie produziert.

Schlechter Ruf

Besonders in Österreich genießt die Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen nach wie vor keinen guten Ruf. Das Leben in einer weltweiten Pandemie mit dichten Landesgrenzen zeigt seit einem Jahr auf, wie wichtig die regionale Produktion von Lebensmitteln ist. Dabei könnte Agri-Photovoltaik beides: Durch die Produktion von Solarstrom gutes für die Umwelt und den Treibhausgasausstoß tun und gleichzeitig für Flora und Fauna ideale Bedingungen schaffen.

Ohne Freiflächen keine Energiewende

Auch die international tätige Sun Contracting AG schaut darauf, immer zuerst auf bereits versiegelte Flächen zuzugreifen, wenn es um die Errichtung von Photovoltaikanlagen geht. Doch eines ist klar: Ohne entsprechende Freiflächenanlagen wird die Energiewende nicht gelingen. Besonders deshalb, weil auf Ackerland oder landwirtschaftlichen Flächen eine sinnvolle Doppelnutzung garantiert werden kann. Zudem können auch Photovoltaikanlagen auf Freiflächen als Contracting betrieben werden ? ein Kostenthema also.

Was ist Contracting?

Photovoltaik Contracting ? so heißt das innovative Energiemodell der Sun Contracting AG. Dieses Modell ermöglicht es, Flächen oder Dächer zur Produktion von sauberer Energie bereitzustellen, diese Energie nicht selbst verbrauchen zu müssen und dafür keine Kosten zu tragen. Damit eignet sich dieses Modell hervorragend unter anderem auch für leerstehende Hallen und landwirtschaftliche Flächen in benachteiligten Gebieten.

Die Sun Contracting AG und ihre Tochtergesellschaften sind seit mittlerweile elf Jahren in der Photovoltaikbranche tätig und besonders mit Photovoltaik Contracting sehr erfolgreich. In Österreich, Deutschland, Liechtenstein und Slowenien hält die Unternehmensgruppe derzeit bei einer installierten und projektierten Photovoltaikleistung von insgesamt 86,4 Megawattpeak. 309 Photovoltaikanlagen in vier Ländern werden als Contracting betrieben. Zusätzlich zu Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen ist die Sun Contracting AG auch Emittentin nachhaltiger Investments. Aktuell liegen fünf Investmentprodukte zur Zeichnung auf, wovon eines, ein Nachrangdarlehen, ausschließlich für österreichische Investoren geeignet ist. Die vier Anleihen sind bis Herbst 2021 online, direkt bei der Sun Contracting AG zeichenbar.

