Bande für Gestaltung hübsch Corrently auf

Seit Februar ist die Agentur für Kommunikationsdesign „Bande für Gestaltung“ aus Dortmund Kooperationspartner des digitalen Ökostromanbieters STROMDAO aus Mauer bei Heidelberg.

Die Agentur bietet Konzeption und Gestaltung für Print, Web und Multimedia, Entwicklung von Unternehmens- und Produktidentitäten sowie Fotografie. Sie beraten, entwickeln Konzepte und gestalten. Geschäftsführer von Bande für Gestaltung sind Jannis Reichard und Stefan Tuschy.

„Wir sind stolz auf diese Kooperation, denn es hat sofort gefunkt. Wir schauen mit unseren Werten und Überzeugungen in dieselbe Richtung und freuen uns, dass nicht nur wir klimaneutralen Ökostrom aus der Steckdose von Corrently erhalten, sondern auch, dass STROMDAO genauso unsere Arbeit wertschätzt“, so Geschäftsführer Jannis Reichard.

„Wir sind von so kreativen Kunden begeistert und unsere Meinungen sind da einfach stimmig, da blieb uns gar keine andere Möglichkeit, als mit ihnen zu arbeiten. Es ist klasse, dass wir von den erfahrenen Jungs und Mädels von BfG so gute Tipps und Input erhalten, da macht die gemeinsame Arbeit einfach Spaß“, kommentiert STROMDAO Geschäftsführer die Partnerschaft.

Die STROMDAO GmbH steigert mit dynamischen Stromtarifen den Anteil Erneuerbarer Energien im Netz, entlastet durch regionalen Verbrauch die Stromnetze, ermöglicht Markteilnehmern regionalen Vertrieb und schafft mit intelligenten Stromprodukten für Endverbraucher bleibende Werte in Form von Anteilen an erneuerbaren Energieanlagen. Mit STROMDAO Produkten werden weniger Erneuerbare Energieanlagen wegen Netzüberlastung abgeschaltet, es gibt mehr grünen Strom im Netz und somit mehr Klimaschutz. Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie schaffen Anreize in Form von Echtzeit Gutschriften für Netzkonformen Grünstromverbrauch. Die können STROMDAO Kunden als Micro-Investments in Erneuerbare Energieanlagen anlegen. Stromkonsumenten werden mit STROMDAO zu nachhaltigen Grünstromerzeugern, Netzmanagern und aktiven Klimaschützern.

