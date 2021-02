Neue Stromtarife für die Landwirtschaft

Erstellt von Presse Allgemein

Seit 2017 bietet die STROMDAO GmbH aus Mauer Landwirtschaft, Gewerbe und Privatanwendern intelligente Ökostromtarife für ein Mehr erneuerbarem Strom im Netz, Verbrauch von Ökostrom aus der eigenen Region und mehr Kundennutzen durch den kostenlosen Aufbau von Eigenerzeugung.

STROMDAO-Stromtarife belohnen regionale Ökostromnutzung mit kontinuierlich sinkenden Stromverbrauchskosten. STROMDAO-Kunden profitieren außerdem von unkomplizierter Direktvermarktung, günstigem Wärme-, Kälte- und Ladestrom.

Intelligente Ökostromtarife auf der EnergyDecentral 2021

Vom 09. bis 12. Februar haben landwirtschaftliche Entscheider auf der EnergyDecentral 2021 die Möglichkeit sich direkt über die intelligenten, zukunftsweisenden CO2-neutralen Grünstromprodukte der STROMDAO GmbH zu informieren.

Nachhaltige Energiedienstleistungen für die Landwirtschaft

Landwirtschaft war und ist mit Photovoltaik, Biogasanlagen, Biomasse und Windkraft wesentlicher Teil der Energiewende. Innovative erneuerbare Energieerzeugung braucht neuartige, zukunftsfähige Ökostromprodukte, eine faire Direktvermarktung und intelligentes Energiemanagement. STROMDAO liefert?

Deutschlandweit Ökostrom aus der eigenen Region mit Aufbau von Eigenerzeugung.

guten, günstigen CO2-neutralen Ladestrom für elektrische Hoflader & Co.

günstigen Ökostrom zum Kühlen und Heizen.

Ein intelligentes Energiemanagementsystem für Transparenz bei Investition, Erzeugung, Verbrauch, Netzeinspeisung und Bezug.

eine faire Direktvermarktung für neue und alte erneuerbare Energieanlagen, Photovoltaik, Biogas und Windkraft als Geschäft auf Gegenseitigkeit.

STROMDAO auf der EnergyDecentral 2021

Eonfach unter https://eurotier.digital.dlg.org/ in der Ausstellerliste STROMDAO eingeben und am virtuellen Stand über intelligente, nachhaltige Ökostromprodukte aus der eigenen Region informieren. Ansprechpartner sind Rebekka Mutschler und Thorsten Zoerner. Freien Messezutritt erhalten STROMDAO Interessierte über Code ?PV-EDdigital 2021? auf der Website https://www.messe-ticket.de/DLG/ETED2021/Register/PV-EDdigital 2021.

Die STROMDAO GmbH steigert mit dynamischen Stromtarifen den Anteil Erneuerbarer Energien im Netz, entlastet durch regionalen Verbrauch die Stromnetze, ermöglicht Markteilnehmern regionalen Vertrieb und schafft mit intelligenten Stromprodukten für Endverbraucher bleibende Werte in Form von Anteilen an erneuerbaren Energieanlagen. Mit STROMDAO Produkten werden weniger Erneuerbare Energieanlagen aufgrund von Netzüberlastung abgeschaltet, es gibt mehr grünen Strom im Netz und somit mehr Klimaschutz. Künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie schaffen Anreize in Form von Echtzeitgutschriften für netzkonformen Grünstromverbrauch. Die können STROMDAO Kunden als Micro-Investments in Erneuerbare Energieanlagen anlegen. Stromkonsumenten werden mit STROMDAO zu nachhaltigen Grünstromerzeugern, Netzmanagern und aktiven Klimaschützern.

