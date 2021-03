Autonome und intelligente Komfortlüftung mit MyVallox 2.0.

Mit seinen Lüftungsgeräten der Serie Professional Line MV sorgt Vallox smart und effizient für optimales Wohlbefinden. Der bisherige Feuchtesensor wird durch einen CO2-Sensor komplettiert. Die MV-Steuerung hat damit alle Parameter im Blick, die für ein gesundes Wohnraumklima wichtig sind. Nutzer müssen sich dabei um nichts kümmern, denn das System arbeitet vollkommen autonom.

Bernhard Fritzsche, Geschäftsführer der Vallox GmbH erläutert: „Egal ob ein Urlaub ansteht oder eine Party – Nutzer unserer neuen MV-Steuerung 2.0 müssen sich um nichts kümmern. Die intelligente sensorgesteuerte Regelung merkt selbstständig, welche Leistungsstufe gefordert ist und lässt das Lüftungsgerät automatisch im optimalen Betriebsmodus laufen. Das ist die derzeit auf dem Markt effizienteste und smarteste Art der kontrollierten Wohnraumlüftung. Unsere Geräte sparen Energie, arbeiten so leise wie möglich und verlängern damit sogar die Filterstandzeiten.“ Ab sofort sind alle ValloPlus Geräte der MV-Reihe (außer ValloPlus 240) serienmäßig mit dem kombinierten Feuchte- und CO2-Sensor ausgestattet, die ValloMulti Geräte werden voraussichtlich ab Mai folgen. Die Wand- und Deckengeräte reichen von 50 bis 850 m³/h Luftmenge und lassen sich entweder lokal betreiben oder per WLAN in das Hausnetzwerk oder die Gebäudeautomation KNX einbinden.

Die Steuerung funktioniert bequem sowohl in den eigenen vier Wänden über ein Bedienelement als auch von außerhalb über die MyVallox Cloud per Smartphone. Fernwartung ist selbstverständlich auch möglich.

Weitere Artikel zum Thema:: VALLOX bringt mit „ValloSprint“ Installationskits für hochwertige Lüftungsgeräte auf den Markt Der Spezialist und Systemanbieter von Frischluftsystemen für Wohnraum und Gewerbe VALLOX präsentiert unter dem Namen „ValloSprint“ eine Serie von Installationskits für Wohnungen und kleine Appartements. Wichtige Bestandteile sind die Lüftungsgeräte B 210 (Wandgerät) und VM 200 (Deckengerät). Die kompakten ValloSprint-Pakete eignen sich speziell für den preissensitiven Geschoßwohnungsbau. Mit ValloSprint stellt VALLOX maßgeschneiderte Pakete zusammen, die […]... Neue Universal-Regelung für die VALLOX Flat Box spart Zeit und Geld bei Lüftungs-Inbetriebnahme Um die Luftversorgung im Geschosswohnungsbau und in Bürogebäuden optimal zu regeln, setzt der Spezialist und Systemanbieter von Frischluftsystemen für Wohnraum und Gewerbe VALLOX auf seine „Flat Box“. Dieses kompakte Modul vereint sieben Bauteile: jeweils einen Volumenstromregler, Schalldämpfer, Verteiler für Zu- und Abluft, sowie die komplette Steuerung des Moduls. Die Flat Box versorgt einzelne Wohnungen oder […]... Vallox präsentiert neues „Vario 650“ – ein kompaktes Stand- oder deckenhängendes Lüftungsgerät Die Vallox GmbH (bis März 2017 Heinemann GmbH) mit Sitz in Dießen am Ammersee ist die deutsche Vertretung der finnischen Vallox, die Frischluftsysteme mit Wärmerückgewinnung entwickelt und produziert. Im Markt der Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gilt Vallox seit mehr als 25 Jahren als führender Anbieter. Auf der Messe BAU 2019, die als Weltleitmesse für Architektur, Materialien […]... Neueröffnung der „AIRcademy“ Schulungsräume bei Lüftungsspezialist VALLOX am Ammersee VALLOX-Geschäftsführer Bernhard Fritzsche begrüßte am 12. September rund 30 geladene Gäste zur Eröffnung der neuen Schulungsräume der „AIRcademy“ in Dießen am Ammersee. Laut Bernhard Fritzsche sind gute Schulungen für Planer, Architekten und Handwerker einer der Garanten für nachhaltigen Markterfolg. „Wer sich mit den Produkten einer Marke auskennt, ihnen vertraut und die Qualität sowohl des Materials […]... Stephan Schreck neuer Schulungsleiter bei Vallox GmbH Stephan Schreck (40) ist neuer „Leiter Schulungswesen“ bei der deutschen Vertriebsgesellschaft Vallox GmbH. Damit löst er Nicole von Thülen ab, die bisher neben der Marketingleitung auch für den Schulungsbereich „AIRcademy“ verantwortlich war und sich nun auf Marketing fokussiert. Die AIRcademy verfügt über Standorte in Hannover und Dießen. Im Markt der Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung gilt Vallox […]...