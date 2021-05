Auszeichnung?Deutschlands Beste Nachhaltigkeit? Solartechnik

Erstellt von Presse Allgemein

iKratos erhält erneut die Auszeichnung ?Deutschlands Beste Nachhaltigkeit?. Erneut wurde der DEUTSCHLAND TEST von Focus Money im Bereich Beste Nachhaltigkeit durchgeführt. Der Test wurde wie immer gemeinsam mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsumfrage (IMWF) durchgeführt. Bei jedem Test nimmt die Studie über 20.000 Marken und Unternehmen aus über 200 Branchen unter die Lupe. Für diese Studie wurden viele Millionen Aussagen aus dem Zeitraum vom 01. April 2020 bis 31. März 2021 analysiert.

Hintergrund der Studie ist die hohe ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung die Unternehmen heutzutage gegenüber den zukünftigen Generationen haben. Dass ein Unternehmen diese Verantwortung auch trägt, ist vielen Kunden in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Darum geht es auch bei der Studie, denn die Kunden konnten ihre persönlichen Erfahrungen mit Unternehmen in dem Bereich Nachhaltigkeit weitergeben.

Dass der Bereich Solartechnik schon alleine, durch den Einsatz, in Bezug auf die Energiegewinnung durch erneuerbare Energien, eine Nachhaltige Branche ist, ist klar. Dennoch können sich die Unternehmen zusätzlich für Nachhaltigkeit einsetzen, etwa durch die eigene Nutzung von erneuerbaren Energien, Mülltrennung/Müllvermeidung oder auch die Nutzung von Elektromobilen.

Das iKratos Team freut sich besonders über diesen 1. Platz, denn dieser spiegelt auch das Firmenmotto ?Wir leben Solar? passend wieder. Ein großes Dankeschön geht vom gesamten iKratos Team an alle Kunden, die die Investition des Unternehmens in die Nachhaltigkeit und somit in die Zukunft wahrnehmen und genauso schätzen, wie das Team die Investition der Kunden in erneuerbare Energien.

Die iKratos Solar- und Energietechnik GmbH ist in der Metropolregion Nürnberg ein bekanntes Gesicht der Photovoltaikbranche. Um in dieser schnelllebigen Branche zu bestehen benötigt eine Firma viel Durchhaltevermögen und Beständigkeit. iKratos arbeitet bayernweit, mit dem Schwerpunkt Metropolregion Nürnberg, im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen „Sonnencafe“ mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen. Informationen und Angebote unter www.ikratos.de