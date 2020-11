Auswirkungen des Brennstoffemissionshandelsgesetzes auf Wärmelieferungen und KWK-Anlagen

Wer bekommt wieviel unter welchen Voraussetzungen? - das sind nur drei Fragen zum neuen KWK-Gesetz 2016. Am 12. Mai 2016 findet in Berlin das letzte KWKG-Intensivseminar statt. Damit endet eine neunteilige Seminarreihe....

Der sogenannte ?übliche Preis? stellt im KWK-Gesetz eine Möglichkeit dar, um dem KWK-Strom, der in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird, einen Wert zuzuordnen. Dieser ?übliche Preis? wird auch als ?KWK-Index? bezeichnet und orientiert sich jeweils an dem durchschnittlichen Quartalspreis für Grundlaststrom (Baseload) an der Strombörse EEX im jeweils vorangegangenen Quartal (https://www.bhkw-infozentrum.de/statement/ueblicher_preis_bhkw.html). Üblicher Preis […]...

Am 23. September wurde der Entwurf der Bundesregierung zum neuen KWK-Gesetz (http://www.kwkg2016.de) veröffentlicht. Am 6. November 2015 wird das neue KWK-Gesetz im Deutschen Bundestag in erster Lesung beraten und nach derzeitiger Planung zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Praxiswissen und Hintergründe zum neuen KWK-Gesetz An sechs Terminen im November und Dezember bieten BHKW-Consult und […]...