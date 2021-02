ATM verstärkt Vertriebsteam in Deutschland

Wir freuen uns bekanntzugeben, dass Thomas Kaprolat unser Vertriebsteam in Deutschland ab sofort unterstützen wird. Herr Kaprolat ist seit 30 Jahren im Recyclingbereich in Vertrieb und Service in den verschiedensten Funktionen erfolgreich tätig:

?Die Nähe zum Kunden ist für mich besonders wichtig. Deshalb freue ich mich, dass unsere deutschen Kunden ab sofort einen Ansprechpartner direkt vor Ort haben.?

Wir sind überzeugt, mit dieser Verstärkung unsere Produkte näher an unsere deutschen Kunden bringen und diese somit optimal betreuen zu können.

ATM steht für Arnold Technologie für Metallrecycling, basierend auf mehr als 80 Jahren Erfahrung und ist ein Leitbetrieb der ASCO Gruppe. Das Unternehmen entwickelt, plant, fertigt und serviciert weltweit Metallrecyclingsysteme für die Aufbereitung von Sekundärrohstoffen.