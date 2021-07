ATM Recyclingsystems präsentiert neue Servicepakete

Erstellt von Presse Allgemein

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit & Produktivität Ihrer Anlage und senken Sie die Betriebskosten und Ausfallzeiten mit den Smart Services von ATM!

Die neuen ATM Servicepakete bieten Ihnen die ideale Kombination zwischen Jahresservice und Digitalisierung. Wählen Sie das für Sie passende Paket. Einzelne Bausteine können auch individuell miteinander kombiniert werden.

Vom klassischen Jahresservice bis zu Predictive Maintenance und Remote Assistance sind verschiedene Angebote verfügbar. Mit Hilfe des ATM Service Portals sind Kunden künftig außerdem in der Lage Maschinen- und Prozessparameter zu überwachen und Prozesse dementsprechend zu optimieren.

So werden beispielsweise die genauen Daten der Recyclingmaschinen dank ATM Smart in Echtzeit erfasst und dem Kunden einfach aufbereitet zur Verfügung gestellt. Damit lassen sich wertvolle Informationen generieren und Ressourcen sparen. Durch die Digitalisierung der Maschinen werden unter anderem Daten zum Nutzungsverhalten, zur Produktoptimierung, zu Auslastungsanalysen und zur Wartung gewonnen und analysiert. Daten zur Auslastung zeigen Erfolgspotenziale und ermöglichen effizientes Arbeiten. So holen Sie das Beste aus Ihrer Maschine!

Zusätzlich zu den aktuellen Paketen Maintain Standard, Maintain Pro und Productive wird es in den nächsten Monaten außerdem noch Erweiterungen zum Thema Energieeffizienz geben.

Unser Service Team berät Sie gerne zu einer für Sie passenden Lösung.

https://www.atm-recyclingsystems.com/de/service-pakete/

ATM steht für Arnold Technologie für Metallrecycling, basierend auf mehr als 80 Jahren Erfahrung und ist ein Leitbetrieb der ASCO Gruppe. Das Unternehmen entwickelt, plant, fertigt und serviciert weltweit Metallrecyclingsysteme für die Aufbereitung von Sekundärrohstoffen.

