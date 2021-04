Atempause für das Klima beendet

Erstellt von Presse Allgemein

Durch die Corona-Pandemie konnten die Umwelt und das Klima durch den geringeren Energieverbrauch etwas aufatmen ? zumindest im ersten Pandemie-Jahr. Jedoch ist die Atempause zu Ende.

Erholung der Weltwirtschaft auf Kosten des Klimas

Der Zuwachs an Kohleverstromung könnte die Steigerung an Erneuerbare Energien im Jahre 2021 übertreffen. Dies befürchtet die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem aktuellen Bericht.

Im Bericht ?Erholung der Weltwirtschaft auf Kosten des Klimas? können Interessierte mehr über die aktuellen Entwicklungen bei der Nutzung erneuerbarer Energien und Kohle lesen. Dieser Bericht wurde von Volker Stephan verfasst und dem BHKW-Infozentrum dankenswerter Weise von der Fachzeitschrift ?Energie&Management? zur Verfügung gestellt.

Der Bericht zur ?Erholung der Weltwirtschaft auf Kosten des Klimas? ist auf der Seite des BHKW-Infozentrums unter dem Reiter ?Aktuelles? bei ?BHKW-News? gelistet.

In der Rubrik ?BHKW-News? informiert das BHKW-Infozentrum kostenlos, aktuell und herstellerunabhängig über technische Neuerungen sowie neue rechtliche Rahmenbedingungen für Blockheizkraftwerke (BHKW) und KWK-Anlagen.

BHKW-News seit 2009

Seit Mitte 2009 informiert das BHKW-Infozentrum über aktuelle Energie-Themen in einer ?News-Rubrik?. Berichte, die vor dem Relaunch des neuen BHKW-Infozentrums im Oktober 2015 verfasst wurden, sind unter der Rubrik ?Aktuelle Statements? verfügbar. So hieß der News-Bereich bis Oktober 2015.

Alle Neuigkeiten aus dem BHKW- und KWK-Bereich seit Oktober 2015 werden in übersichtlichem Layout und mit weiterführenden Verlinkungen in diesem News-Bereich aufgeführt.

Seit 21 Jahren informiert die BHKW-Infozentrum GbR auf zahlreichen Webseiten sowie in Fachzeitschriften über neue Technologien im Bereich alternativer und regenerativer Energieerzeugung mittels Blockheizkraftwerken (BHKW). Außerdem werden die Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für BHKW-Anlagen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erläutert.

Bereits heute können Interessierte in dem BHKW-Kenndaten-Tool 2015 aus einer Datenbank von mehr als 1.300 KWK-Modulen die technischen Daten sowie die Investitionskosten der jeweils interessanten Leistungsgröße heraus suchen.

Im Herbst 2020 wird die aktualisierte Version der „BHKW-Kenndaten 2020/2021“ zur Verfügung stehen.

Nahezu wöchentlich werden über den derzeit größten internetbasierten BHKW-Newsletter mehr als 9.000 Abonnenten kostenlos informiert.

Im Socialmedia-Bereich posten die Fachleute des BHKW-Infozentrums aktuelle Meldungen auf Facebook, auf Twitter sowie in der XING-Gruppe „Blockheizkraftwerke – Energieversorgung der Zukunft“.

Drei redaktionell aus mehr als 100.000 Quellen zusammengetragene Pressespiegel ermöglichen einen einfachen Überblick über neue Trends in Technik, Markt und Politik.

Das umfangreiche Weiterbildungsangebot (https://www.bhkw-konferenz.de) über BHKW- und Energie-Themen mit mehr als 25 unterschiedlichen Veranstaltungsreihen wird von mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wahrgenommen.

Weitere Artikel zum Thema:: Neue Informationen zu denÜbergangsbestimmungen des KWK-Gesetzes Seit dem 1. Januar 2016 gilt in Deutschland das neue KWK-Gesetz (KWKG 2016). In den letzten Monaten häufen sich die Fragestellungen beim BHKW-Infozentrum (http://www.bhkw-infozentrum.de) betreffend der in § 35 Absatz 3 des neuen KWK-Gesetzes aufgeführten Übergangsbestimmungen. Reicht eine alte BImSchG-Genehmigung aus, um die Übergangsregelung des KWKG 2016 nutzen zu können? Oder muss es eine neue […]... Wissenswertes und Kurioses aus dem Energiebereich Glühbirnen, die seit 112 Jahren leuchten, und ungewöhnliche physikalische Einheiten sind nur zwei Themen, denen sich das BHKW-Infozentrum in Rastatt in einer eigenen Rubrik widmet.... Primärenergie-Einsparung bei KWK-Anlagen wird neu berechnet Seit dem 1. Januar 2016 müssen für den Nachweis der Hocheffizienz neue harmonisierte Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme in Ansatz gebracht werden. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt hat die Europäische Union (EU) mit Datum vom 12. Oktober 2015 die EU-Verordnung 2015/2402 beschlossen. Die delegierte Verordnung gilt seit dem 1. Januar 2016, […]... Beispielhafte BHKW-Projekte als Impulsgeber für Energiewende Man muss das Rad nicht zweimal erfinden - aus beispielhaften BHKW-Projekten können einerseits die vielfältigen Möglichkeiten eines BHKW-Einsatzes dokumentiert und andererseits gute Ideen für eigene BHKW-Projekte gegeben werden.... Aktuelle Praxisbeispiele realisierter BHKW-Projekte Seit Oktober 2015 bietet das BHKW-Infozentrum mehrere Pressespiegel auf dem BHKW-Forum an. „Ziel der Pressespiegel soll es sein, KWK-Interessierte schnell und umfassend über aktuelle Themenfelder zu informieren“, so Markus Gailfuß vom BHKW-Infozentrum Rastatt. Bei den Pressespiegeln werden Berichte aus Zeitungen, Internetseiten und Blogs von zwei Suchbots des BHKW-Infozentrums aus mehr als 40.000 Quellen zusammengetragen. Anschließend […]...