Anzahl der negativen Stundenkontrakte im Oktober 2020

28.09.2020 Heidelberg/Kronau. Noch vor Einbruch der kühlen Jahreszeit können sich private Pellet- und Holzbrikettheizer aus der Metropolregion Rhein-Neckar mit “echter Heimatwärme” eindecken. Denn der in Heidelberg ansässige Pellethersteller EC Bioenergie eröffnet am 17. Oktober 2020 einen Lagerverkauf für Holzpellets und -briketts. Der verkehrsgünstig gelegene Lagerverkauf befindet sich in der Heidigstraße 1, 76709 Kronau (auf dem […]...