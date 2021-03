Anja Fischer neuer Director Marketing für die Dimplex Business Unit Heating and Ventilation

Weitere Artikel zum Thema::

Hereingeklickt: Dimplex geht bei virtueller ISH online Mit vielfältigen Angeboten wie Live-Events, Produktshows und Chats lädt Dimplex auf digitalem Weg die Branche an seinen Unternehmensstandort Kulmbach ein. Im Mittelpunkt stehen dabei ein umfangreiches Sortiment an Wärmepumpen, intelligenten Lüftungslösungen und Neuigkeiten aus dem Bereich Elektrowärme. Die Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima bringt die SHK-Branche Corona-bedingt in diesem Jahr erstmals virtuell zusammen. Glen Dimplex […]...

Lars Hillers verstärkt Algeco-Team als neuer Director Sales and Marketing (Mynewsdesk) Lars Hillers ist seit 1. November 2018 Director Sales and Marketing bei Algeco. In der neu geschaffenen Position ist der ausgewiesene Vertriebs- und Marketingexperte für die strategische Geschäftseinheit Deutschland, Österreich und Slowenien verantwortlich. Zu seinen Aufgaben zählt, die Organisation nachhaltig auf die Kunden zu fokussieren und so die führende Marktposition des Modulbauspezialisten weiter auszubauen. […]...

LG unterstützt Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA) Der Elektronik- und Klimatechnikspezialist LG Electronics unterstützt ab sofort die REHVA. Oberstes Ziel dieser Partnerschaft: Themen wie energieeffiziente, umweltfreundliche und innovative Gebäudetechnologien sollen europaweit sichtbarer, neue Ansätze vorangetrieben werden. Die ?Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations?, kurz REHVA, ist die europäische Dachorganisation für Technische Gebäudeausrüstung und Repräsentant von über 100.000 Ingenieuren aus 27 […]...

3M Membranes Business Unit auf der IFAT 2016 Die 3M Membranes Business Unit (vormals Membrana) präsentiert auf der diesjährigen IFAT hydrophile und hydrophobe Membranen für die effiziente Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung. Im Mittelpunkt stehen zwei weiterentwickelte Produktreihen: Liqui-Cel und Liqui-Flux. Die IFAT findet vom 30. Mai bis 3. Juni in München statt. 3M ist in Halle A2, Stand 133 vertreten. Für die Reinigung von […]...