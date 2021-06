4initia berät EPH beim Kauf von 300 MW Windenergieanlagen von GE Renewable Energy

Erstellt von Presse Allgemein

Unternehmen der tschechischen EPH-Gruppe haben mit GE Renewable Energy Kauf- und Vollwartungsverträge zur Windturbinenlieferung abgeschlossen. Insgesamt sollen Projekte in Deutschland mit einer Kapazität von 300 MW über diese Verträge gebaut werden. Beim Abschluss dieser wegweisenden Verträge wurde die EPH-eigene Tochterfirma EP New Energies (EPNE) durch das Berliner Ingenieurbüro 4initia GmbH technisch beraten. EPNE übernimmt für die EPH-Unternehmen die Rolle als Projektentwickler.

Durch die abgeschlossenen Verträge werden 50 Windenergieanlagen der 6 MW Klasse kontrahiert, die unter anderem im brandenburgischen Projekt Forst-Briesnig II eingesetzt werden sollen. Allein dieser Windpark soll eine installierte Leistung von ca. 100 MW haben und es sollen GE 6.0-164 Turbinen zum Einsatz kommen.

?Dieser Abschluss ist ein wichtiger Meilenstein für die EPNE beim Ausbau von Erneuerbaren Energien auf ehemaligen Tagebauflächen in Brandenburg und Sachsen?, so EPNE-Geschäftsführer Dominique Guillou. ?Ich möchte mich bei den Verantwortlichen von 4initia für die kompetente Unterstützung bedanken. Mit Fokus und maximalem Sachverstand standen sie uns jederzeit zur Seite.?

Mirko Siegmund, verantwortlicher Direktor bei 4initia: ?Es ist sehr beeindruckend wie EPNE in so kurzer Zeit einen solches Vertragsvolumen zum Abschluss gebracht hat. Wir bei 4initia fühlen uns geehrt, dass wir die Expertise unseres interdisziplinären Teams auch bei diesen Verträgen zum Einsatz bringen konnten.?

Die Verträge beinhalten neben der Lieferung und Installation auch die Wartung der Windenergieanlagen. Die Genehmigungsverfahren der Projekte starten in 2021 und die ersten Anlagen sollen ab 2023 aufgestellt werden.

Über EPNE:

EP New Energies ist das 2019 gegründete Kompetenzzentrum für Erneuerbare Energien der EPH-Gruppe. Hier bündelt sich das Know-how für die Entwicklung und den Bau von Erneuerbare-Energien-Anlagen, mit einem Fokus auf die Bereiche Photovoltaik, Windenergie und Hybridanwendungen.

4initia ist als Ingenieur- und Beratungsunternehmen in den Bereichen M&A-Advisory, Restrukturierung, technische & kommerzielle Due Diligence, Beratung für internationale Projekte im Bereich Erneuerbare Energien sowie als Auftragsprojektentwickler und Betriebsführer in Deutschland tätig. Zum Kundenkreis gehören insbesondere Energieversorgungs- & Projektentwicklungsunternehmen, Bürgerenergiegenossenschaften und Finanzinvestoren. 4initia beschäftigt aktuell mehr als 35 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Berlin.

Weitere Artikel zum Thema:: 4initia berät Swisspower beim Kauf eines 29 MW Onshore Wind-Portfolios Die Schweizer Stadtwerkegesellschaft Swisspower Renewables AG hat sich auch beim Kauf eines deutschen Windparkportfolios von der wpd onshore GmbH vom Ingenieur- und Consultingunternehmen 4initia beraten lassen. 4initia übernahm dabei die Prüfung der technischen und wirtschaftlichen Aspekte und war auch als Transaktionsberater mandatiert. Lars Hieke, Geschäftsführer der deutschen Swisspower Renewables GmbH teilt dazu mit: "4initia konnte uns mit ihrem interdisziplinä... Reichmuth Infrastruktur II KmGK erwirbt schwedischen Windpark – 4initia berät Die 4initia GmbH hat Reichmuth Infrastruktur II KmGK, einen auf Infrastrukturinvestitionen fokussierten Asset Manager, beim Erwerb des Windparks Hultema beraten. Die Reichmuth Infrastruktur hat den von der PNE-Gruppe entwickelten schwedischen Windpark Hultema erworben. Im Zuge der Transaktion wurde ein Debt Financing, welches zwischen einem Bankenkonsortium aus NORD/LB (Debt Adviser und Mandated Lead Arranger) und Siemens […]... GvW Graf von Westphalen berät SOLEA AG bei Verkauf mehrerer Solarparks an GCG Renewable Energy Infrastructure Fund GvW Graf von Westphalen hat die SOLEA AG beim Verkauf von fünf Solarparks in Italien beraten. Käufer der Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von 4,5 MW ist die GCG Renewable Energy Infrastructure Fund GmbH & Co KG - ein Fonds, der von der GCG Renewable Energy Management gemanagt wird. Die Transaktion ist inzwischen vollzogen. Zum Transaktionsvolumen haben die Vertragsparteien Vertraulichkeit vereinbart. SOLEA AG ist ein führendes mittelständisches Unternehmen... Stadtwerke Stuttgart erwirbt einen 15 MW Windpark und setzt erneut auf das 4initia Know-how Die Stadtwerke Stuttgart GmbH haben sich beim Kauf ihres 4. Windparks, welcher in Hessen in der Nähe von Bad Hersfeld liegt und von der ABO-Wind AG entwickelt und verkauft wurde, erneut durch das Ingenieur- und Beratungsunternehmen 4initia wirtschaftlich beraten lassen. Bettina Ambacher, Projektleiterin der Stadtwerke Stuttgart GmbH für den Ankauf des Windparks merkt dazu an: "Mit dem Projekt Bad Hersfeld konnten wir bereits den vierten Windpark für das jetzt 45,3 MW gro&szl... PNEÜbernahmeangebot durch 4initia unterstützt Beim im Januar abgeschlossenen freiwilligen Übernahmeangebot durch die Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP) für Aktien der PNE AG übernahm das Berliner Ingenieurbüro 4initia GmbH die technische Due Diligence der deutschen Pipeline an Windparks und Windprojekten. Im Ergebnis des Angebotes ist MSIP nunmehr mit insgesamt ca. 40 % der größte Einzelaktionär der PNE AG. 4initia hat bei […]...