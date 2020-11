3sat-Wirtschaftsmagazin “makro”: “Der Kampf um Agrarsubventionen” (FOTO)

Weitere Artikel zum Thema::

3sat-Magazin “makro”über Probleme der Airlines (FOTO) Erstausstrahlung Freitag, 26. April 2019, 21.00 Uhr Fliegen boomt. Und das, obwohl eine Airline nach der anderen Insolvenz anmeldet und im Sommer 2018 an den deutschen Flughäfen das Riesenchaos ausbrach. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin “makro” berichtet in der Ausgabe “Turbulenzen über den Wolken” am Freitag, 26. April 2019, 21.00 Uhr, über den Verdrängungskampf in der Luft. Die […]...

3sat-Wirtschaftsmagazin “makro”über den “Patient Wald” (FOTO) Freitag, 23. August 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung Der Wald ist Klimaschützer, Holzlieferant, Ort der Erholung und Beschützer von Pflanzen- und Tierarten. Hitzewellen und fehlender Regen bedrohen den Wald akut. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin “makro: Patient Wald” sucht am Freitag, 23. August, um 21.00 Uhr nach Möglichkeiten, diesen Zustand zu verbessern. Etwa 110.000 Hektar, ein Prozent der Waldfläche […]...

3sat-Wirtschaftsmagazin “makro”über den Wandel im Alpentourismus (FOTO) Freitag, 22. Februar 2019, 21.00 Uhr Erstausstrahlung Jedes Jahr fahren in der Wintersaison 48 Millionen Skitouristen in die Alpen. Doch die Klimaerwärmung macht das Geschäft mit den Winterurlaubern in den Alpen unsicher. Die Skiorte kämpfen mit ganz unterschiedlichen Strategien um Touristen. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin “makro” zeigt am Freitag, 22. Februar 2019, um 21.00 Uhr die Sendung […]...

3sat-Wirtschaftsmagazin “makro”über intelligente Verkehrskonzepte (FOTO) Erstausstrahlung Freitag, 14. Juni 2019, 21.00 Uhr Verkehrsstaus belasten die Umwelt, kosten wertvolle Arbeitszeit und verlangsamen Lieferketten. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin “makro: Verkehrskollaps” fragt am Freitag, 14. Juni 2019, 21.00 Uhr, wie ein Ausweg aus dem Dauerstau aussehen kann und sucht nach intelligenten Lösungen. “makro” geht unter anderem der Frage nach, wie das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs […]...