10 Jahre nach Fukushima? Internationaler Klimaschutz muss ohne Atomenergie funktionieren

Für eine stärkere Orientierung an Umwelt- und Klimaschutz, Tierwohl und Beschäftigung bei der bevorstehenden Reform der Gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) für die Förderperiode nach 2020 setzt sich das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in einem Diskussionsimpuls ein. „Der Reform der Agrarpolitik muss als Leitbild eine Orientierung am Gemeinwohl zugrunde liegen, denn eine nachhaltige und zukunftsfähige […]...

PHOENIX beschäftigt sich am Montag, 11. März 2013, 12.00 Uhr in einem THEMA am zweiten Jahrestag mit der Atomkatastrophe von Fukushima. Was sind die Folgen in Japan, zwei Jahre nach dem Super-GAU? Die Katastrophe hat in Deutschland zu einem Umdenken in der Energiepolitik und zur Energiewende geführt. Aber welche politischen und praktischen Konsequenzen hat man in Japan gezogen? Wie sieht Frankreich die Zukunft für die Kernenergie? Im Studio spricht Mareike Bokern...