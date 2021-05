Zukunftsgerechte Energie für Alle

Erstellt von Presse Allgemein

Klimawandel, Energiewende und Nachhaltigkeit sind seit Ausbruch der Pandemie thematisch in den Hintergrund gerückt. Doch bleibt die Klimakrise eine der weltweit größten Herausforderungen. Entscheidend ist dabei auch der Umgang mit Energie, denn das Verhalten der Menschen kann dabei helfen, die Zukunft zu sichern.

Mit der Auftaktveranstaltung mit ARD-Meteorologe Karsten Schwanke am Mittwoch, 2. Juni, um 18 Uhr startet an der Volkshochschule des Vogelsbergkreises in Zusammenarbeit mit der LandesEnergieAgentur LEA Hessen eine hessenweite Bildungsreihe zum zukunftsgerechten Umgang mit Energie.

Interessierte, die wissen wollen, ob eine Verlangsamung des Klimawandels durch einen bewussten Umgang mit Energie noch möglich ist, sich mit einer Veränderung ihres persönlichen Umgangs mit Energie dazu beitragen wollen, der jüngeren Generation einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen, und dazu auf der Suche nach alltagstauglichen Handlungsmöglichkeiten sind, finden in der Bildungsreihe ein passendes Angebot. Unter anderem werden Themen wie ?Energie trifft Mobilität?, ?Energie trifft Ernährung?, ?Energie trifft Wohnen? oder ?Energie trifft Konsum? ab Juni in der Bildungsreihe thematisiert.

In unterschiedlichen Veranstaltungsformen laden die Volkshochschulen in Hessen zu Information, Auseinandersetzung und Beteiligung ein.

Den Live-Stream der Auftaktveranstaltung, aktuelle Informationen und einen Überblick über die gesamte Reihe finden Interessierte auf https://vhs-in-hessen.de/Energie