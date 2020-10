Zertifizierte IT-Sicherheit

Erstellt von Presse Allgemein

Mit der Rezertifizierung des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach ISO/IEC 27001 dokumentiert KISTERS jetzt erneut, dass die Sicherheitsstandards des Unternehmens weiterhin den hohen Anforderungen der ISO 27001 entsprechen. Seit der Erst-Zertifizierung in 2017 wurde der Geltungsbereich um die Bereiche Software-Entwicklung und Support erweitert. ?Die Sicherheit unserer Lösungen, Services und Infrastruktur hat für uns höchste Priorität. Durch organisatorische und technische Maßnahmen sowie die ständige Überprüfung von Infrastruktur, Prozessen, Produkten und Mitarbeiter*innen entwickeln wir uns in puncto Informationssicherheit stets weiter. Die Rezertifizierung bestätigt unser sehr hohes Sicherheitsniveau noch einmal offiziell? so Klaus Kisters, CEO bei KISTERS. ?Sichere digitale Lösungen rücken immer stärker in den Fokus ? und zwar durch alle Branchen hinweg. Eine entsprechende Zertifizierung schafft Transparenz und Sicherheit für Kunden und Partner?, bestätigt Ralph Freude, Head of business line ict bei TÜV Rheinland. Durch die Zertifizierung ist eine Nutzung von KISTERScloud-Systemen oder -Services im Zusammenhang mit kritischen Infrastrukturen formal deutlich vereinfacht.

In diesem Jahr wurden einige KISTERS Standorte aufgrund der Pandemiesituation “remote” auditiert. Hier hat sich schon das neu gegründete Team aus lokalen Informationssicherheitsverantwortlichen in den bundesweiten KISTERS-Niederlassungen bewährt, das die Audits erfolgreich vorbereitet und begleitet hat.

Umfassende Zertifizierung

Der Geltungsbereich der ISO 27001-Zertifizierung umfasst den gesamten Geschäftsbereich ?KISTERScloud Services? von der technischen Infrastruktur über die Betriebsprozesse bis hin zum Personal, den Support der Geschäftsbereiche Wasser, Energie, Luft, EHS und LQI (Logistik und Qualitätssicherung in der Industrie) sowie jetzt auch die Software-Entwicklung ausgewählter Produktbereiche der Geschäftsbereiche Energie und LQI. Zusätzlich ist die Software-as-a-Service-Lösung für die Smart Meter Gateway Administration nach BSI TR-03109-6 zertifiziert, was eine offizielle Nutzung des Systems für Messstellenbetreiber ermöglicht. Das KISTERS Rechenzentrum in Aachen besitzt darüber hinaus eine Zertifizierung als TÜV Trusted Site Infrastructure (TSI).

Das 1963 als Ingenieurbüro gegründete, mittelständische Unternehmen KISTERS entwickelt heute Software-Lösungen für nachhaltiges Ressourcenmanagement von Energie, Wasser und Luft, für Umweltschutz und Sicherheit, Logistik und 3D-Viewing sowie Messgeräte für das Umwelt-Monitoring. Der Hardware-Vertrieb der KISTERS AG bietet großformatige Drucker (2D und 3D), Scanner uvm. an. Der Bereich Ingenieurleistungen besteht bis heute fort. Das Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern, Hauptsitz in Aachen und zahlreichen internationalen Töchtern ist aufgrund von Fachkompetenz, Einsatz- und Branchenerfahrung ein international gesuchter Lösungspartner.

Weitere Artikel zum Thema:: Hohe Sicherheitsstandards im Blickpunkt Mit der Zertifizierung ihres Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach ISO/IEC 27001 im Geschäftsbereich KiCloud Services (KISTERS-Lösungen als IT-Services) dokumentiert KISTERS jetzt, dass die Sicherheitsstandards des Unternehmens den hohen Anforderungen der ISO 27001 entsprechen. ?Ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft für uns, denn die Sicherheit der IT-Infrastruktur und IT-Prozesse haben nicht nur bei uns höchste Priorität. Sie stehen […]... IT-Sicherheit: GUTcert-Kurs für Auditoren bei Bundesnetzagentur gelistet Das IT-Sicherheitsgesetz vom 25.05.2015 verpflichtet in Deutschland Betreiber sog. kritischer Infrastrukturen, ihre IT-Systeme durch Mindeststandards zu schützen. Als ?kritisch? gilt eine Infrastruktur, wenn die Beeinträchtigung oder der Ausfall der Versorgung mit der entsprechenden Dienstleistung gravierende Folgen für die Allgemeinheit hat. Als Mindeststandard, um das zu verhindern, wird zum Beispiel ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) nach ISO 27001 […]... IT-Sicherheit fordert Betreiber von Energieversorgungsnetzen heraus Alle Energieversorgungsunternehmen sind heutzutage von Informations- und Telekommunikationstechnologien abhängig. Ganze Geschäftsabläufe werden so gesteuert und Prozesse laufend optimiert. Diese zunehmende Abhängigkeit birgt auch Risiken in sich. Die Gefahr, dass durch Angriffe auf die IKT-Systeme die Versorgungssicherheit beeinträchtigt wird, wächst. Folglich handeln die staatlichen Stellen und fordern mehr IT-Sicherheit. Bereits Ende letzten Jahres hat die Bundes... TÜV NORD zertifiziert Informations-sicherheit bei Erdgaskonzern VNG TÜV NORD zertifiziert Informations-sicherheit bei Erdgaskonzern VNG... Gütesiegel “Zertifizierte Messdienst Qualität” schafft Vertrauen und Sicherheit bei Mietern und Vermietern Ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter ist schön aber nicht die Regel. Immer wieder kommt es bei Mietverhältnissen zu Streitigkeiten, und das insbesondere bei der jährlich anfallenden Heiz- und Betriebskostenabrechnung. Im Jahr 2012 wurde ein Gütesiegel für Messdienstleister ins Leben gerufen, das auch dabei hilft, möglichen Streitigkeiten bei der Heizkostenabrechnung vorzubeugen. Das Gütesiegel "Zertifizierte Messdien...