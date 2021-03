www.stiebel-eltron.at – STIEBEL ELTRON Österreich gestaltet die Zukunft von morgen!

Weitere Artikel zum Thema::

STIEBEL ELTRON Österreich – Innovation aus Tradition – www.stiebel-eltron.at STIEBEL ELTRON Österreich (https://www.stiebel-eltron.at) mit Sitz der Österreich-Zentrale in Linz/Hörsching bietet komfortable und energieeffiziente Lösungen rund um Erneuerbare Energien, Warmwasser, Klima und Raumheizung. Mit drei nationalen und vier internationalen Produktionsstätten, weltweit 26 Vertriebsgesellschaften sowie Vertriebsorganisationen und Vertretungen in über 120 Ländern ist STIEBEL ELTRON global aufgestellt. In Tirol und Vorarlberg ist der Vertrieb über Fachhandelspartner […]...

Stiebel Eltron Österreich – Effiziente Wärmepumpen-Heizsysteme für eine energieeffiziente Zukunft Stiebel Eltron Österreich mit Hauptsitz in Hörsching bei Linz im Bundesland Oberösterreich (OÖ) ist voll und ganz auf innovative Wärmepumpen-Heizsysteme spezialisiert. STIEBEL ELTRON (https://www.stiebel-eltron.at) bietet somit für jedes Zuhause effiziente Wärmepumpensysteme zum Heizen, Warmwassererwärmen und Kühlen. Egal, ob Altbau-Modernisierung, Neubau-Projekt oder gewerbliche Bauprojekte – mit jeder Wärmepumpe von Stiebel Eltron wird ein wichtiger Beitrag für […]...

STIEBEL ELTRON beteiligt sich an OCHSNER Wärmepumpen in Österreich / Markt- und Technikoffensive auf dem regenerativen Wärmesektor (BILD) Die STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im niedersächsischen Holzminden und die österreichische OCHSNER Wärmepumpen GmbH in Linz sind eine weitreichende strategische Partnerschaft eingegangen. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat STIEBEL ELTRON einen Anteil von 35 Prozent an der OCHSNER Wärmepumpen GmbH erworben. Mit der Transaktion bündeln die beiden traditionsreichen Technologieführer ihre technische Kompetenz und schaffen durch ein grö...

STIEBEL-ELTRON-Trendmonitor 2016 Die wegweisende UN-Klimakonferenz in Paris Ende 2015, das folgende Treffen im November in Marrakesch oder der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung: logische Weiterentwicklungen der eingeleiteten Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland und international. Bei der Umsetzung der von der Bundesregierung beschlossenen Ziele spielen die privaten Haushalte eine zentrale Rolle. Vor diesem Hintergrund initiierte Stiebel Eltron bereits 2014 eine bevölkerungsrepräsentative […]...