WOODI – DAS LASTENRAD AUS HOLZ ZUM SELBST BAUEN – Praxistaugliche Hommage an die Draisine

Am heutigen Internationalen Aktionstag gegen industrielle Bioenergie hat der NABU zusammen mit anderen Umweltschutzorganisationen einen Aufruf an die Bundesregierung veröffentlicht, die weitere Expansion der industriellen Holzbiomasse-Energieproduktion zu unterbinden. „Holz in Kraftwerken zu verbrennen ist nicht nur klimaschädlich, sondern hat auch weitreichende negative Auswirkungen auf Wald-Ökosysteme und Luftqualität“, so NABU-Präsident Jörg-Andreas Krüger, „Im Gegensatz zur landläufigen […]...